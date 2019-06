Binali Yıldırım Sivaslı iş insanlarıyla bir araya geldi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sivaslı iş insanlarıyla kahvaltı programında buluştu.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sivaslı iş insanlarıyla kahvaltı programında buluştu. Yıldırım, "Bölücü terör örgütü FETÖ İstanbul seçimlerine bel bağlamış. Size mi kaldı Kürtlerin oyunu pazarlamak" dedi. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen kahvaltı programında Sivaslı iş insanlarıyla bir araya geldi. Pazar günü yapılacak İstanbul seçimleriyle ilgili önemli mesajlar veren Binali Yıldırım, seçimi kazanmaları halinde gerçekleştirecekleri çalışmalardan da bahsetti. Tüm dünyanın İstanbul seçimlerini büyük bir ilgiyle takip ettiğini söyleyen Yıldırım, Kürtler üzerinden herkesin hesap kitap yaptığını söyledi.

"SİZE Mİ KALDI KÜRTLERİN OYUNU PAZARLAMAK?" Kürt seçmenlerin oyları üzerinde oyun oynanmak istendiğini belirten Yıldırım, "İstanbul'da her yerden her bölgeden insanımız yaşıyor. İstanbul adeta Türkiye'nin ebrusudur. Şimdi Kürtler üzerinden herkes hesap kitap yapıyor. Kürtlerin oyunu masaya koymuşlar, ona mı verelim buna mı verelim diyorlar. Size mi kaldı Kürtlerin oyunu pazarlamak? Kürtler, hizmeti kim getiriyorsa oyunu ona verir. Kürtler, terörle hayatlarını karartanlara oy vermez. Bu ülkenin bayrağıyla, toprağıyla, devletiyle, milletiyle, değerleriyle sorunu olmayan herkes benim kardeşimdir, başımın üstünde yeri vardır" şeklinde konuştu.

"BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ FETÖ İSTANBUL SEÇİMLERİNE BEL BAĞLAMIŞ" İstanbul seçimlerini tüm dünyanın dikkatle takip ettiğini söyleyen Binali Yıldırım, "Dünyanın her tarafında herkes nefesini tutmuş, İstanbul seçimlerine bakıyor. Bölücü terör örgütü FETÖ İstanbul seçimlerine bel bağlamış. İstanbul bir sendelesin de biz de işimize bakalım, memleketin enerjisini tüketecek, memleketi istikrarsızlaştıracak küresel emperyal odakların hizmetini kusursuz yapalım diyorlar. Bu millet buna müsaade etmez. Yarın İnşallah İstanbul'da yeni bir zafere birlikte imza atacağız" dedi.

"YOLLARI BÖLERİZ AMA TÜRKİYE'Yİ BÖLDÜRTMEYİZ" İstanbul'un sorunlarını çözme yönünde kararlılık vurgusu yapan Yıldırım, "Bu şehirde yaşayan 15 milyon vatandaşı ilgilendiren, artık kangren haline gelmiş sorunlarımız var. Bu sorunlarda ulaşım, trafik başta geliyor. İstanbul'da 4 milyondan fazla araç var ve her gün 32 milyon yolculuk yapılıyor. Böyle bir şehrin en büyük tabiatıyla en büyük sorunu ulaşım ve trafiktir. Bu ülkede 16 yıl görev yaptım, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ülkeyi doğudan batıya, kuzeyden güneye yollarla donattık. Yolları böldük hayatları birleştirdik, yolları böldük gönülleri birleştirdik. Ama bir şeyde çok ama çok titiziz. Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'DA MİKROMİLLİYETÇİLİK VE BÖLGECİLİK ANLAYIŞINI ORTADAN KALDIRACAĞIM" Göreve gelmeleri halinde İstanbul'daki dernek ve federasyonlarla ilgili çalışmaları olacağını söyleyen Binali Yıldırım konuşmasında, "İstanbul'da 23 bin vakıf, dernek, federasyon, konfederasyon, hemşehri dernekleri var. Rabbim nasip eder, sizlerin desteğiyle belediye başkanı olursam elim mutlaka bu dernek ve federasyonların üzerinde olacaktır. Çünkü kaynaşmak için buna ihtiyacımız var. Hemşehricilik var ama bunu tadında tutmamız lazım. İşin mikromilliyetçiliğe dönüşmemesi lazım. İstanbul'da mikromilliyetçilik ve bölgecilik anlayışını ortadan kaldıracağım, bunu herkes böyle bilsin. Herkes hak ettiği değeri mutlaka alacaktır. Buradaki doku ne ise kimse kendisini dışlanmış hissetmeyecek. Hepimizin buna ihtiyacı var. İstanbul'da çok büyük bir katma değer var ama gerektiği gibi kullanamıyoruz. Bu yüzden şehrimizi eğitim, turizm, küresel eğitim gibi konularda geliştireceğiz" cümlelerine yer verdi. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım konuşmasının ardından salondaki vatandaşları selamlayarak programdan ayrıldı.

