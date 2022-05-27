Binali Yıldırım, tapusunu teslim alan kadının çay davetini geri çevirmedi - Son Dakika
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Binali Yıldırım, tapusunu teslim alan kadının çay davetini geri çevirmedi

27.05.2022 20:59
Binali Yıldırım, tapusunu teslim alan kadının çay davetini geri çevirmedi

Binali Yıldırım, tapusunu teslim alan kadının çay davetini geri çevirmediKOCAELİ Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde yapılan tapu teslim töreninde yaşanan diyalog programa katılanları kahkahaya boğdu.

Binali Yıldırım, tapusunu teslim alan kadının çay davetini geri çevirmedi

KOCAELİ Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde yapılan tapu teslim töreninde yaşanan diyalog programa katılanları kahkahaya boğdu. Tapusunu alan 67 yaşındaki Neriman Uysal, Binali Yıldırım'ı çaya davet etti. Programlarının olduğu cevabını alınca ise, "Olmaz. Ben dün akşamdan beri sizin için hazırlık yapıyorum" dedi. Binali Yıldırım'ı adeta kolundan tutan Neriman Teyze evine götürmeyi başardı.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Darıca Belediyesi tarafından düzenlenen Emek Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde tapu teslim törenine katıldı. 67 yaşındaki Neriman Uysal, tapusunu Binali Yıldırım ve Mehmet Özhaseki'nin elinden aldı. Tapu tesliminin ardından sahnede yaşanan diyalog ise programa katılanları kahkahaya boğdu. Tapusunu aldıktan sonra Binali Yıldırım'ı çaya davet eden Neriman Uysal'a Binali Yıldırım'ın hemen ardından katılması gereken programların olduğu söylendi. İkna olmayan Neriman Uysal, "Ben dün akşamdan bu yana hazırlık yapıyorum. Bir bardak çay içmeden sizi göndermem' dedi. Adeta Binali Yıldırım'ın kolundan tutan Uysal, evine götürmeyi başardı.

Neriman Uysal ve Binali Yıldırım arasında sıcak sohbet geçerken Uysal, "Eşim rahmetli olmasaydı sizi yine davet ederdi. Rahmetli eşimle birlikte sizleri çok izlerdik. O yaşasaydı sizi davet ederdi evimize" dedi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'a teşekkür eden Uysal, "Başbakanıma teşekkür ediyorum beni kırmadı geldi. Evlerimiz yıkılıyordu, korkarak yatıyorduk. Binaların demirleri çıkmıştı. Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum çok yardımcı oldu. Bizlere evlerimizi yaptılar, teslim ettiler. Başbakanımız için ben akşamdan hazırlandım. 'Şansımı deneyip çağıracağım gelirse gelir, gelmezse kendi bilir' dedim ama sağolsun geldi."

Binali Yıldırım, Neriman Uysal'a ev hediyesi olarak kahve makinesi hediye etti.

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Kaynak: İHA

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