Binbir surat kalpazan kamerada - Son Dakika

Binbir surat kalpazan kamerada

13.10.2020 09:56

Adana'da sahte dolar ile eczaneden cinsel içerikli hap, tekel bayisinden de içki ve sigara satın alıp para üstü alan 3 kalpazandan 2'si tutuklandı.

Adana'da sahte dolar ile eczaneden cinsel içerikli hap, tekel bayisinden de içki ve sigara satın alıp para üstü alan 3 kalpazandan 2'si tutuklandı. Tanınmamak için sürekli kılık ve kıyafet değiştiren, kendine yabancı süsü veren binbir surat kalpazan ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, Mahir Y, Hakkı Y. ve Ömer D. adlı kişilerin pisayasa sahte para sürdüğünü tespit etti. Polis, zanlıları yakalamak için 8 Ekim günü şafak vakti 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek 3 zanlıyı gözaltına aldı.

Zanlılar, adli tıp birimine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 100'lük banknotlar halinde bin 300 dolar sahte para ele geçirildi. Ayrıca 3 gram metamfetamin, 2 uyuşturucu kullanma aparatı bulundu. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Suçlamları kabul eden zanlılardan Mahir Y. ve Hakkı Y. tutuklanırken diğer zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

"TANINMAMAK İÇİN SÜREKLİ DEĞİŞİM YAPIYOR"

Bu arada polis zanlılardan Mahir Y.'nin tanınmamak için sürekli kıyafetini, şeklini değiştirdiğini tespit etti. Mahir Y. dolarla ilk alışveriş yapmaya geldiğinde uzun saçlı ve gözlüksüzken, ikinci kez sahte dolarla alışveriş yaparken ise saçlarını kestirip gözlük taktığı ve şort giydiği görüldü. Ayrıca zanlının tanınmamak için kendine yabancı süsü verdiği Türkçe'yi Avrupalılar gibi konuştuğu da belirlendi. Zanlının bu anları ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Ayrıca zanlıların 7 iş yerine 100 dolar verip alışveriş yaptıkları ve gerçek para üstü aldıkları belirlendi. Zanlıların eczanelerden sahte dolar ile cinsel içerikli hap aldıkları, Tekel bayisinden de içki ve sigara aldıkları öğrenildi.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)

Binbir surat kalpazan kamerada
Binbir surat kalpazan kamerada
Binbir surat kalpazan kamerada
Binbir surat kalpazan kamerada
Binbir surat kalpazan kamerada
Binbir surat kalpazan kamerada
Binbir surat kalpazan kamerada
Binbir surat kalpazan kamerada
Binbir surat kalpazan kamerada
Binbir surat kalpazan kamerada
Binbir surat kalpazan kamerada

Kalpazan, Sigara, Tekel, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Binbir surat kalpazan kamerada - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Sevgilisine sosyal medyadan "yazdı" diye kızlar saç saça birbirine girdi Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı Ozan Tufan milli takımdaki performansıyla büyülüyor Öve öve litresini 100 liraya kadar çıkardıkları eşek sütünde ölüm riski var Köpekleri korkutmak için yaktığı torpil elinde patladı Fuhuş çetesinin sokak ortasında kaçırdığı genç kızın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı: Tehdit edildim Yamaç'ın en büyük düşmanı öldü! Çukur'da dengeleri değiştiren ayrılık Kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil'den iki ay sonra ilk fotoğraf
Doğu Perinçek'ten bomba iddia: Öcalan yakın zamanda televizyonlara çıkartılacak Doğu Perinçek'ten bomba iddia: Öcalan yakın zamanda televizyonlara çıkartılacak         
10:15
Herkesin yalanladığı tokat olayında, Erol Bulut ısrarcı: Üstü kapatılmaya çalışılıyor Herkesin yalanladığı tokat olayında, Erol Bulut ısrarcı: Üstü kapatılmaya çalışılıyor         
09:25
Johnson & Johnson, koronavirüs aşısının klinik denemelerini durdurdu: Açıklanmayan bir hastalık görüldü Johnson & Johnson, koronavirüs aşısının klinik denemelerini durdurdu: Açıklanmayan bir hastalık görüldü         
09:13
Artvin Havalimanı'nın yüzde 80'i tamamlandı Artvin Havalimanı'nın yüzde 80'i tamamlandı         
08:47
ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı         
00:50
Bölgeyi kalkındıracak yeni keşif! Erzurum'da ikinci altın rezervi bulundu Bölgeyi kalkındıracak yeni keşif! Erzurum'da ikinci altın rezervi bulundu         
23:50
Ünlü çiftin fotoğrafını paylaşıp olay yorum yapan Tuğba Ekinci, yeni polemiğin fitilini ateşledi Ünlü çiftin fotoğrafını paylaşıp olay yorum yapan Tuğba Ekinci, yeni polemiğin fitilini ateşledi         
22:40
Ormanda cansız bedeni bulunan şahıs, kendini kazara vurmuş Ormanda cansız bedeni bulunan şahıs, kendini kazara vurmuş         
20:15
Rusya'dan Türkiye'ye Dağlık Karabağ vetosu! Aliyev'in önerisi reddedildi Rusya'dan Türkiye'ye Dağlık Karabağ vetosu! Aliyev'in önerisi reddedildi         
19:15
Yasak Elma'nın yıldız oyuncusu Nesrin Cavadzade dünyaevine giriyor Yasak Elma'nın yıldız oyuncusu Nesrin Cavadzade dünyaevine giriyor         
18:20
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ateş ölçme cihazlarının yarardan çok zararı var Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ateş ölçme cihazlarının yarardan çok zararı var         
18:06
Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı         
16:07
Adnan Oktar, mahkemede 69 bin liralık prezervatif sorulunca topu kediciklere attı: Onlar kullanıyordur Adnan Oktar, mahkemede 69 bin liralık prezervatif sorulunca topu kediciklere attı: Onlar kullanıyordur         
15:54
Cani anne, 4 yaşındaki oğlunu asarak öldürdü Cani anne, 4 yaşındaki oğlunu asarak öldürdü         
15:44
İhanet şüphesi yüzünden karısının kafasını kesti, kesik başla polis karakoluna gitti İhanet şüphesi yüzünden karısının kafasını kesti, kesik başla polis karakoluna gitti         
15:18
Çevirme yapan trafik polisi, aracın arkasındaki şehitlerin fotoğraflarını elleriyle temizledi Çevirme yapan trafik polisi, aracın arkasındaki şehitlerin fotoğraflarını elleriyle temizledi         
14:00
"Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olan kuryeye hapis istemi         
13:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2020 10:44:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Binbir surat kalpazan kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei