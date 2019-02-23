Son Dakika Haberleri: Bingöl 4. Hesarek Kayak Festivali"

Bingöl 4. Hesarek Kayak Festivali"

1 saat önce

Bingöl'ün merkez Dikme köyünde "Bingöl 4. Hesarek Kayak Festivali" gerçekleştirildi.

Bingöl 4. Hesarek Kayak Festivali
Bingöl'ün merkez Dikme köyünde "Bingöl 4. Hesarek Kayak Festivali" gerçekleştirildi.

Bingöl Belediyesince Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğinde Hesarek Kayak Merkezi'nde organize edilen festival, renkli görüntülere sahne oldu. Festival kapsamında düzenlenen çuval, kızak ve halat çekme yarışlarına katılan vatandaşlar gönüllerince eğlendi.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Hesarek Kayak Tesisleri'ndeki kayak pistlerini dolduran 10 bini aşkın vatandaş, kayak ve kızaklarla karda kaymanın keyfini yaşadı, kayak bilmeyen vatandaşlar ise telesiyejle Hesarek Dağı'nın 2 bin 450 rakımlı zirvesine çıkarak unutulmaz bir gün yaşadı.

Karda kaymanın keyfini yaşayan vatandaşlara, belediye tarafından sucuk ekmek ve ayran ikram edildi.

Vali Kadir Ekinci, festivalde yaptığı konuşmada, böylesi güzel bir ortamda insanların barış, kardeşlik, sevgi içinde ve coşkuyla hep birlikte bir arada eğlenmesinin önemine değindi.

Türkiye ve uluslararası alana örnek olacak şekilde icra edilen festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Ekinci, "Görüyoruz ki her yıl festivale olan ilgi artıyor. Bu tüm Bingöllü kardeşlerimizin, bölge halkının teveccühü ile gerçekleşen bir durumdur. Hesarek ile Bingöllümüzün tüm turizm değerlerini, yüzen adalar, kaplıcalar hepimizin el birliği ile yapacağımız çalışmalarla daha iyi noktaya taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Yücel Barakazi ise belediye olarak festivalin dördüncüsünü düzenlemekten ve geleneksel hale gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Festivalde, mahalli sanatçılar Veysel Canlı ve Avni Polat ile ses sanatçısı Servet Kocakaya konser verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 04:10 Kaynak: AA

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