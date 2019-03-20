Son Dakika Haberleri: Bingöl'de 195 Göçmen Yakalandı

Bingöl'de 195 Göçmen Yakalandı

9 dakika önce

Bingöl'de son bir hafta içinde 169'u Afganistan uyruklu olmak üzere toplamda 195 göçmen yakalandı.

Bingöl'de 195 Göçmen Yakalandı, System.String[]
Bingöl'de son bir hafta içinde 169'u Afganistan uyruklu olmak üzere toplamda 195 göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde son bir hafta içerisinde ülkemize yasadışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen 169 Afganistan, 24 Pakistan, 1 Gine ve 1 Kamerun uyruklu olmak üzere toplam 195 düzensiz göçmen hakkında işlem yapılmıştır. Hakkında işlem yapılan düzensiz göçmenler Geri Gönderme Merkezlerine sevk edilmiştir. Hakkında işlem başlatılan düzensiz göçmenlerden refakatsiz çocuk statüsünde olduğu değerlendirilenler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edilmiştir" denildi. - BİNGÖL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:49 Kaynak: İHA

Gine, Pakistan, Afganistan, Bingöl, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yardım Amacıyla Zorla Girdiği Evde, Evli Kadına Tecavüz Etmek İstedi İstanbul'da Bir Rezidansın 9. Katından Düşen Kadın Öldü 74 Yaşındaki Emekli Astsubay Evinde Ölü Bulundu Psikolojik Sorunlar Yaşayan Adam, 14 Yıllık Eşini, Engelli Çocuğunun Gözleri Önünde Boğarak Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 13:58:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bingöl'de 195 Göçmen Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]