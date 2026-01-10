Bingöl'de 2 bin 59 konut için kura çekildi - Son Dakika
Bingöl'de 2 bin 59 konut için kura çekildi

10.01.2026 15:39
ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Bingöl'de inşa edilecek olan 2 bin 59 konutun hak sahiplerini belirlemek için kuralar çekildi.

Bingöl Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Vali Ahmet Hamdi Usta, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, TOKİ Uygulama Daire Başkanı Ethem Demiray ve vatandaşlar katıldı.

'YÜZ BİNLERCE PROJEYİ HAYATA GEÇİRDİK'

Törenin açılış konuşmasını yapan TOKİ Uygulama Daire Başkanı Ethem Demiray, çekilişlerin Bingöl 5'inci Noterliği denetiminde ve otomatik kura sistemi ile şeffaf bir şekilde gerçekleştirildiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, cennet vatanımızın dört bir yanında yüz binlerce projeyi hayata geçirdik. Bingöl ilimizde yapımı tamamlanan ve devam eden projelerle birlikte toplam 8 bin 813 adet konut ve sosyal donatı inşa edilmiştir. Bugünse 500 bin Sosyal Konut Kampanyası'nın ikinci aşaması için buradayız. Kampanya kapsamında Bingöl ilimiz ve ilçelerinde toplam 17 bin 312 vatandaşımız başvuruda bulunmuş olup, bugün 2 bin 59 hak sahibini belirliyoruz" dedi.

'6 SAATTE BİR DEPREMLE SINANIYORUZ'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver ise "Neredeyse 6 saatte bir depremle sınanıyoruz. Ne yazık ki geçmişte zemin etütlerine önem verilmeden, vadilere ve yumuşak zeminlere bilinçsiz yapılar inşa ettik. Bunun bedelini ağır acılarla ödedik. Ancak 2000'li yıllardan itibaren bakanlığımız, yeni yönetmeliklerle depreme karşı güvenli yapılaşma seferberliği başlattı. Kentsel dönüşüm, kolay bir süreç değildir; vatandaş, belediye ve bakanlık ayağı vardır. Ancak bu zorluğa rağmen kamu binalarımız başta olmak üzere yapılarımız yenilenmiş veya güçlendirilmiştir. Geçen sene asrın felaketinin yaralarını sarmak için 455 bin 500 konut inşa edilerek afetzede vatandaşlarımıza teslim edildi. Bu, milletçe gurur duyacağımız bir başarıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla başlatılan 500 bin Sosyal Konut Projesi'nin amacı da vatandaşlarımızın 'Yarın sabah sağ salim uyanacağım' huzuruyla uyumasını sağlamaktır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kura çekimine geçildi. Şehit aileleri ve gazilerin doğrudan hak sahibi olduğu belirtilirken; engelli vatandaşlar ve diğer kategoriler için ilk kuralar, protokol üyeleri tarafından çekildi.

Kaynak: DHA

