Son Dakika Haberleri: Bingöl'de 26 Yerin 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' Süresi Uzatıldı

Bingöl'de 26 Yerin 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' Süresi Uzatıldı

37 dakika önce

Bingöl'de merkez ve ilçelere bağlı 26 yerin 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' süresi 24 Ocak 2019'a kadar uzatıldığı bildirildi.

Bingöl'de 26 Yerin 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' Süresi Uzatıldı, System.String[]
Bingöl'de merkez ve ilçelere bağlı 26 yerin 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' süresi 24 Ocak 2019'a kadar uzatıldığı bildirildi.

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Bingöl ili sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemleri, ilimizin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başlamıştır. Bu eylemler neticesinde vatandaşlarımız, ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kalmıştır. Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valiliğimiz, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır" ifadelerine yer verildi.

Valilik, 24 Ocak 2019 tarihine kadar süresi uzatılan Özel Güvenlik Bölgesi yerlerin merkezde Ortaçanak, Hasar Yaylası, Hasar Tepe, Feratan, Çır Yaylası, Merdiven Deresi, Monçü Deresi bölgeleri, Adaklı ilçesinde bulunan, Şeytan Dağları, Şeytan Deresi, İlbey, Maltepe Vadisi (Sevkar) bölgesinde, Genç ilçesinde bulunan, Sağgöze, Büyükçağ, Yeniyazı, Dikpınar, Derman ve Şekeran bölgelerinde, Solhan ilçesinde, YenibaşakDoğuyeli bölgesinde, Yayladere ilçesinde, Horivanik DeresiTahkim Deresi (Pohus Vadisi), Kırköy Ormanları, Manav Deresi ve Güneşlik Gökçedal bölgesinde, Kiğı ilçesinde Çomakderesi bölgesinde, Karlıova ilçesinde Karacehennem Ormanları bölgesinde, Yedisu ilçesinde ise Akımlı Yaylası bölgesi olduğunu aktardı. - BİNGÖL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:48 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Vatandaşlar, Emniyet Girişinde Palu Ailesi ve Damat Tuncer Ustael'e Linç Girişiminde Bulundu Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 9 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller

Kurtlar Vadisi Oyuncusu, Dolandırıcılık Çetesinin Lideri Çıktı İngiliz Polisi, Nişanlısını Rehin Alan Genci Kalbinden Vurdu! Olay Anı Kamerada
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 12:25:31. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bingöl'de 26 Yerin 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' Süresi Uzatıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]