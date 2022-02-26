Cevdet Yılmaz: "Huzurun ve güvenin olmadığı yerde hiçbir şey olmuyor" - Son Dakika
Üye Girişi

Cevdet Yılmaz: "Huzurun ve güvenin olmadığı yerde hiçbir şey olmuyor"

26.02.2022 17:31

Bingöl Belediyesince kültür ve doğa etkinlikleri kapsamında düzenlenen "5. Hesarek Kayak Festivali" büyük ilgi gördü.

Bingöl Belediyesince kültür ve doğa etkinlikleri kapsamında düzenlenen "5. Hesarek Kayak Festivali" büyük ilgi gördü.

Kentte kış turizmini canlandırmak ve kayak merkezinin tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen festivalde ziyaretçiler doyasıya kayak yaptı. Festivalde ayrıca Gripin Müzik grubu konser verdi.

Festivalde konuşan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid 19) salgını nedeniyle yaşanan kısıtlamaların ardından bir festivalde bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

"Huzurun ve güvenin olmadığı yerde hiçbir şey olmuyor. Huzur ve güven ortamı yaşam kalitemiz ve kalkınmamız açısından vazgeçilmez önemde. Gençlerimize hem daha iyi bir yaşam hem de istihdam sağlamak bakımından huzur ortamı çok çok kıymetli." diyen Yılmaz, huzur ortamı sayesinde bu güzel faaliyetlerin yapıldığını bildirdi.

Doğu'da, Güneydoğu'da ve Bingöl'de son dönemlerde çok ciddi bir hareketlilik yaşandığına işaret eden Yılmaz, salgın sonrası dönemde yeni yatırımlarla ve faaliyetlerle yola devam edileceğini aktardı.

"Çok daha güçlü bir şekilde kenetlenmemiz lazım"

Yılmaz, "Dört yanımız sıkıntılı bir coğrafyadayız. Böyle bir coğrafyada çok daha güçlü bir şekilde kenetlenmemiz lazım. Bütün farklılıklarımız ve renklerimizle farklı siyasi görüşlerimiz ve anlayışlarımızla bir ve beraber olmalıyız. Bunu başardığımız zaman, ülkemizin iç huzuruna hiç kimse gölge düşüremeyecektir." dedi.

"Güven ve huzur ortamı bizleri bir araya getiriyor"

Bingöl Valisi Kadir Ekinci ise yoğun ilgiyle gerçekleşen festivale katılan herkese teşekkür etti.

Geçmiş dönemlerde de "Dünyanın renkleri Bingöl'de buluşuyor" sloganıyla çeşitli festivaller düzenlediklerini ve çok sayıda ziyaretçiyi ağırladıklarını dile getiren Ekinci, "Bugün görüyorum ki dünden daha coşkuyla festivallerimizi kutluyoruz. Bunun da sanırım en büyük sebebi bölgede yayılan huzur ve güven ortamı. Bu güven ve huzur ortamı birlik, beraberlik, dostluk ve kardeşlik anlayışı içerisinde bizleri bir araya getiriyor. Rabb'im birlik ve beraberliğimizi bozmasın." diye konuştu.

Belediye Başkanı Erdal Arıkan da festivalin kentin birlik, beraberlik ve kardeşliğine vesile olmasını dileyerek, "Kayak merkezimiz pistleriyle, mekanik tesisleriyle, ulaşım ve konaklama imkanlarıyla, şehir merkezine yakın olması nedeniyle burayı tercih nedeni yapıyor." diye konuştu.

Cevdet Yılmaz: Huzurun ve güvenin olmadığı yerde hiçbir şey olmuyor
Cevdet Yılmaz: Huzurun ve güvenin olmadığı yerde hiçbir şey olmuyor
Cevdet Yılmaz: Huzurun ve güvenin olmadığı yerde hiçbir şey olmuyor
Cevdet Yılmaz: Huzurun ve güvenin olmadığı yerde hiçbir şey olmuyor

YORUMLAR
500
BİNGÖL'DE HESAREK KAYAK FESTİVALİNE YOĞUN İLGİ BİNGÖL'DE HESAREK KAYAK FESTİVALİNE YOĞUN İLGİ Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde 2. Diplomatik Kayak Yarışı düzenlendi Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde 2. Diplomatik Kayak Yarışı düzenlendi

Kayak Merkezi, Pandemi, Bingöl, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cevdet Yılmaz: 'Huzurun ve güvenin olmadığı yerde hiçbir şey olmuyor' - Son Dakika


Son Dakika
18:37 Volkan Demirel, Emre Belözoğlu'nun serisini tamamladı
18:16 Avrupa'nın birçok ülkesi Rus uçaklarına hava sahasını kapattı
18:10 Hakan Çalhanoğlu, Ronaldo'yla takım arkadaşı oluyor
18:04 Dünya savaşı konuşuyor! Messi eşinin doğum gününü bikinili fotoğraflarıyla kutluyor
17:56 Canlı yayında evi bombalandı! Gazeteci kadın şoke oldu
17:45 Cübbeli Ahmet Hoca: HDP'nin oy oranının yüzde 1'e 2'ye düşmesi lazım
17:35 Tankları elleriyle durdurmaya çalıştılar! Ukrayna halkının bu görüntüleri gündem oldu
17:25 "Koşullar ağır" diyerek reddedilen müzakerede Türkiye detayı!
17:08 Son Dakika: Zelenski: Rus savaş gemilerinin Karadeniz'e geçişinin yasaklanması Ukrayna için son derece önemli
17:02 UEFA Asbaşkanı Boniek: Rus takımlarının Avrupa futbolundan ihraç edilmesi gerekiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 19:08:17. #1.11#
SON DAKİKA: Cevdet Yılmaz: "Huzurun ve güvenin olmadığı yerde hiçbir şey olmuyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement