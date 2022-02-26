Cevdet Yılmaz: "Huzurun ve güvenin olmadığı yerde hiçbir şey olmuyor" - Son Dakika

Bingöl Belediyesince kültür ve doğa etkinlikleri kapsamında düzenlenen "5. Hesarek Kayak Festivali" büyük ilgi gördü.

Kentte kış turizmini canlandırmak ve kayak merkezinin tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen festivalde ziyaretçiler doyasıya kayak yaptı. Festivalde ayrıca Gripin Müzik grubu konser verdi.

Festivalde konuşan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid 19) salgını nedeniyle yaşanan kısıtlamaların ardından bir festivalde bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

"Huzurun ve güvenin olmadığı yerde hiçbir şey olmuyor. Huzur ve güven ortamı yaşam kalitemiz ve kalkınmamız açısından vazgeçilmez önemde. Gençlerimize hem daha iyi bir yaşam hem de istihdam sağlamak bakımından huzur ortamı çok çok kıymetli." diyen Yılmaz, huzur ortamı sayesinde bu güzel faaliyetlerin yapıldığını bildirdi.

Doğu'da, Güneydoğu'da ve Bingöl'de son dönemlerde çok ciddi bir hareketlilik yaşandığına işaret eden Yılmaz, salgın sonrası dönemde yeni yatırımlarla ve faaliyetlerle yola devam edileceğini aktardı.

"Çok daha güçlü bir şekilde kenetlenmemiz lazım"

Yılmaz, "Dört yanımız sıkıntılı bir coğrafyadayız. Böyle bir coğrafyada çok daha güçlü bir şekilde kenetlenmemiz lazım. Bütün farklılıklarımız ve renklerimizle farklı siyasi görüşlerimiz ve anlayışlarımızla bir ve beraber olmalıyız. Bunu başardığımız zaman, ülkemizin iç huzuruna hiç kimse gölge düşüremeyecektir." dedi.

"Güven ve huzur ortamı bizleri bir araya getiriyor"

Bingöl Valisi Kadir Ekinci ise yoğun ilgiyle gerçekleşen festivale katılan herkese teşekkür etti.

Geçmiş dönemlerde de "Dünyanın renkleri Bingöl'de buluşuyor" sloganıyla çeşitli festivaller düzenlediklerini ve çok sayıda ziyaretçiyi ağırladıklarını dile getiren Ekinci, "Bugün görüyorum ki dünden daha coşkuyla festivallerimizi kutluyoruz. Bunun da sanırım en büyük sebebi bölgede yayılan huzur ve güven ortamı. Bu güven ve huzur ortamı birlik, beraberlik, dostluk ve kardeşlik anlayışı içerisinde bizleri bir araya getiriyor. Rabb'im birlik ve beraberliğimizi bozmasın." diye konuştu.

Belediye Başkanı Erdal Arıkan da festivalin kentin birlik, beraberlik ve kardeşliğine vesile olmasını dileyerek, "Kayak merkezimiz pistleriyle, mekanik tesisleriyle, ulaşım ve konaklama imkanlarıyla, şehir merkezine yakın olması nedeniyle burayı tercih nedeni yapıyor." diye konuştu.