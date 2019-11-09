Son Dakika Haberleri: Bingöl'de 65 bin fidan toprakla buluşacak
Son Dakika Güncel Bingöl'de 65 bin fidan toprakla buluşacak

Bingöl'de 65 bin fidan toprakla buluşacak

6 saat önce

Bingöl'de 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası kapsamında 65 bin fidan toprakla buluşacak.

Bingöl'de 65 bin fidan toprakla buluşacak, System.String[]

Bingöl'de 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası kapsamında 65 bin fidan toprakla buluşacak.


Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Geleceğe Nefes Ol" kampanyası kapsamında, Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl'de de fidan dikme etkinliği gerçekleştirilecek. 11 Kasım Pazartesi günü saat 11.11'de Genç yolu üzeri Şeyh Ahmed mevkisinde gerçekleştirilecek etkinlikte, 65 bin fidanın dikileceği bildirildi.


Bingöl'ün etkinliğe katılım gösteren 3'üncü il olduğunu aktaran Bingöl Orman İşletme Müdürü İbrahim Börü, " Etkinliğimiz, Bingöl Valiliği'nin koordinasyonunda Orman İşletme İl Müdürlüğümüzce 6 farklı noktada yapılacak.65 bin fidan dikimi yapılarak gerçekleştirilecek. Kampanyamız Bingöl halkından yoğun ilgi gördü. Dikilecek fidanlar yüzde 158 oranında sahiplenilecek . İlimiz sahiplenme oranı olarak Türkiye genelinde 3. sırada yer almıştır. Pazartesi saat 11.11'de 65 bin adet fidanı 3 saat içinde toprakla buluşturacağız" dedi. - BİNGÖL

Türkiye, Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 01:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cem Uzan, Türkiye'ye döneceğini söyledi: Cumhurbaşkanlığı yarışına katılmak için sokağa çıkacağım
Metin Feyzioğlu'ndan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak açıklaması: Her ikisinin de kaleminde kan vardır Ünlü fast food restoranında akıl almaz olay! Yakalanmamak için yarı çıplak kaçtı Metin Feyzioğlu'ndan istifa açıklaması: Kendine güvenen hodri meydan gelir, aday olur

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 20:28:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bingöl'de 65 bin fidan toprakla buluşacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]