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Bingöl'de Atatürk'ü anma günü etkinlikleri

6 saat önce

Bingöl'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.

Bingöl'de Atatürk'ü anma günü etkinlikleri, System.String[]

Bingöl'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.


Bingöl'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81. yılı nedeniyle program düzenlendi. Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.


Günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yapmış olduğu mücadele ile Türk milletinin kaderini ve tarihin akışını değiştirmiştir. Milletimiz onun önderliğinde tüm imkansızlıklara rağmen çok ağır bedeller ödeyerek, dünya tarihinin en başarılı mücadelesi ile bağımsızlığını kazanmış, kurulan Türkiye Cumhuriyeti bizlere emanet edilmiştir. İleri görüşlü bir devlet adamı olan Atatürk, hem milli mücadele hem de Cumhuriyeti inşa sürecinde daime geleceğe yönelik adımlar atmıştır" dedi.


Konuşmanın ardından Atatürk'ün hayatını anlatan sinevizyon sunumu ve oratoryo gösterisi yapıldı. Program, öğrencilerin Atatürk'ün sevdiği türküleri seslendirmesi ile sona erdi.


Programa, Vali Kadir Ekinci, 49'uncu Tugay Komutan vekili Topçu Albay Ali Olcay Küçüktepe, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, kurum müdürleri, gaziler, emniyet ve askeri personel ile öğrenciler katıldı. - BİNGÖL

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 02:06 Kaynak: İHA
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