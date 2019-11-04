Son Dakika Haberleri: Bingöl'de çalınan koyunlar, Diyarbakır'da bulundu
Son Dakika Güncel Bingöl'de çalınan koyunlar, Diyarbakır'da bulundu

Bingöl'de çalınan koyunlar, Diyarbakır'da bulundu

6 saat önce

Bingöl'ün Karlıova ilçesinden çalınan küçükbaş hayvanlar, Diyarbakır'da bulundu.

Bingöl'de çalınan koyunlar, Diyarbakır'da bulundu, System.String[]

Bingöl'ün Karlıova ilçesinden çalınan küçükbaş hayvanlar, Diyarbakır'da bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ergani İlçe Jandarma Komutanlığına başvuran C.K, Karlıova ilçesi Sarıkusak köyündeki 90 koyunun geçen ay hayvanları satın almak için ağıla gelen kişilerce çalınmış olabileceğini bildirdi.

Bunun üzerine yapılan araştırma sonucunda, olayı gerçekleştirenlerin A.B, G.B. ve İ.B. olduğunu tespit eden jandarma ekipleri, şüphelileri adreslerine düzenlediği operasyonla yakaladı.

C.K. ile yapılan kontrolde, çalınan koyunlardan 59'unun arazide A.B'nin oğlu E.B'nin çobanlığını yaptığı sürü içerisinde olduğu belirlendi.

Hayvanların sahibine teslim ettiği sırada ekiplerin görevini tehdit ve cebir kullanarak engellemeye çalışan E.B. hakkında "Görevi yaptırmamak için direnme" suçundan, şüpheli A.B, G.B. ve İ.B. hakkında ise "hırsızlık" suçundan adli işlem başlatıldı.

Diyarbakır, Jandarma, Karlıova, Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 12:18 Kaynak: AA
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