Üye Girişi
Bingöl'de Çatak Karakol Komutanlığının açılışı yapıldı - Son Dakika

Bingöl'de Çatak Karakol Komutanlığının açılışı yapıldı

07.01.2022 16:55
Bingöl'de Çatak Karakol Komutanlığının açılışı yapıldı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yapımı tamamlanan ve hizmete giren Çatak Karakol Komutanlığının açılışı gerçekleştirildi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yapımı tamamlanan ve hizmete giren Çatak Karakol Komutanlığının açılışı gerçekleştirildi.

Vali Kadir Ekinci, açılışta, vatanın birliği ve beraberliği, bayrağın sonsuza dek dalgalanması, ezanın ebediyen dinmemesi için canlarını feda eden şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere şifa diledi.

"Bunların yolu bizim için ışıktır. Onların gösterdiği cesaretli duruşun devamı niteliğindeki askerimizin, güvenlik korucularımızın ve polislerimizin duruşu sayesinde, şükürler olsun bölgemizde bir tane bile terörist unsuru kalmamıştır. Allah onlardan razı olsun." ifadelerini kullanan Ekinci, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu duruşun devam edeceğini söyledi.

Tüm şehitlere layık bir şekilde ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ifade eden Ekinci, şöyle konuştu:

"Amacımız terörün yok olması, vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşamasıdır. Dolayısıyla bir vatandaşımızın yüzündeki tebessüm her şeyden daha önemlidir. Allah yüzünüzdeki tebessümü eksik etmesin. Çatak Karakol Komutanlığımızın bölgemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."

Açılışa, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan Şahin, Karlıova Kaymakamı Sedat Özdemir, Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl, Karlıova Cumhuriyet Savcısı Ahmet İlyas Tolar ve vatandaşlar katıldı.

YORUMLAR
500

Karlıova, Bingöl, Ekinci, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bingöl'de Çatak Karakol Komutanlığının açılışı yapıldı - Son Dakika


Fed fırtınası yaklaşıyor! Faiz artırımı ne zaman olacak? Türkiye nasıl etkilenir? Fed fırtınası yaklaşıyor! Faiz artırımı ne zaman olacak? Türkiye nasıl etkilenir?         
16:54
TFF'den maç erteleme çağrılarına yanıt: Pozitif vakalar nedeniyle müsabakalar ertelenemez TFF'den maç erteleme çağrılarına yanıt: Pozitif vakalar nedeniyle müsabakalar ertelenemez         
16:49
Kavgada vurduğu iki genci diri diri mezara gömen şüpheli yakalandı! Delilleri karartmaya çalışmış Kavgada vurduğu iki genci diri diri mezara gömen şüpheli yakalandı! Delilleri karartmaya çalışmış         
16:09
Çin'de ortalığı savaş alanına çeviren patlama! 20'den fazla kişi mahsur kaldı, kurtarma çalışmaları sürüyor Çin'de ortalığı savaş alanına çeviren patlama! 20'den fazla kişi mahsur kaldı, kurtarma çalışmaları sürüyor         
15:55
Anne sütü istenmişti ama! Bebek bu dünyada sadece 6 gün kalabildi Anne sütü istenmişti ama! Bebek bu dünyada sadece 6 gün kalabildi         
15:33
Seyahat süresi 40 dakikaya inecek! Konya-Karaman YHT hattı, Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor Seyahat süresi 40 dakikaya inecek! Konya-Karaman YHT hattı, Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor         
15:11
Batman'da bulunan balık Leonardo DiCaprio'yu bile heyecanlandırdı Batman'da bulunan balık Leonardo DiCaprio'yu bile heyecanlandırdı         
14:36
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi         
13:20
Semt pazarındaki yan kesici kadınlardan inanılmaz taktik! Hapse girmemek için sürekli hamile kalıyorlar Semt pazarındaki yan kesici kadınlardan inanılmaz taktik! Hapse girmemek için sürekli hamile kalıyorlar         
11:24
Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı         
11:20
MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi         
11:19
Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti         
10:44
Kazakistan'daki protestolarda dehşete düşüren ayrıntı! 3 polis memuru kafaları kesilerek infaz edilmiş Kazakistan'daki protestolarda dehşete düşüren ayrıntı! 3 polis memuru kafaları kesilerek infaz edilmiş         
10:38
Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı         
10:01
Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden iddia : Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden iddia : Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu         
09:55
Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş         
08:44
MasterChef Türkiye'de finalistler belli oldu! Elenen yarışmacı duygusal anlar yaşadı MasterChef Türkiye'de finalistler belli oldu! Elenen yarışmacı duygusal anlar yaşadı         
08:42

Son Dakika Haberleri
16:54 Dünya gündeminin zirvesinde Ali Koç var! Taraftarın çağrısı dünyayı ayağa kaldırdı
16:53 Fed fırtınası yaklaşıyor! Faiz artırımı ne zaman olacak? Türkiye nasıl etkilenir?
16:49 TFF'den maç erteleme çağrılarına yanıt: Pozitif vakalar nedeniyle müsabakalar ertelenemez
16:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanat adı altında sapkınlığı, ahlaksızlığı normalleştirdiler
16:36 Yarın bir yıldız daha Trabzon'a geliyor
16:26 Gösterilere katılan Kazak kadın: Ülke Nazarbayev'in özel şirketine döndüğü için sokaktayız!
16:15 Kılıçdaroğlu'ndan zam alamadığı için greve çıkan Bakırköy Belediyesi çalışanları çözüm için söz aldı
16:14 Boğaziçili öğrenciler tahliye oldu! Rektör protestosu nedeniyle tutuklanmışlardı
16:11 Aşı karşıtlarını duymuştuk ama aşı bağımlısıyla ilk kez karşılaştık! Hindistan'da ortaya çıktı!
16:05 Kazakistan'da ortalık yangın yeri! Rusya ve ABD'den sonra Çin de işin içine girdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2022 17:01:21. #1.11#
SON DAKİKA: Bingöl'de Çatak Karakol Komutanlığının açılışı yapıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement