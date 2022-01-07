Bingöl'de Çatak Karakol Komutanlığının açılışı yapıldı - Son Dakika

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yapımı tamamlanan ve hizmete giren Çatak Karakol Komutanlığının açılışı gerçekleştirildi.

Vali Kadir Ekinci, açılışta, vatanın birliği ve beraberliği, bayrağın sonsuza dek dalgalanması, ezanın ebediyen dinmemesi için canlarını feda eden şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere şifa diledi.

"Bunların yolu bizim için ışıktır. Onların gösterdiği cesaretli duruşun devamı niteliğindeki askerimizin, güvenlik korucularımızın ve polislerimizin duruşu sayesinde, şükürler olsun bölgemizde bir tane bile terörist unsuru kalmamıştır. Allah onlardan razı olsun." ifadelerini kullanan Ekinci, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu duruşun devam edeceğini söyledi.

Tüm şehitlere layık bir şekilde ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ifade eden Ekinci, şöyle konuştu:

"Amacımız terörün yok olması, vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşamasıdır. Dolayısıyla bir vatandaşımızın yüzündeki tebessüm her şeyden daha önemlidir. Allah yüzünüzdeki tebessümü eksik etmesin. Çatak Karakol Komutanlığımızın bölgemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."

Açılışa, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan Şahin, Karlıova Kaymakamı Sedat Özdemir, Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl, Karlıova Cumhuriyet Savcısı Ahmet İlyas Tolar ve vatandaşlar katıldı.