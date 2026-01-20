Bingöl\'de Çığ Temizlendi

Bingöl'ün Yedisu ile Karlıova ilçeleri arasındaki yola düşen çığ, ekipler tarafından temizlendi.

Bingöl ve ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. 2 gün süren yağış yerini don ve tipiye bıraktı. Kırsalda kar kalınlığı 1 buçuk metreyi bulurken Yedisu - Karlıova kara yolu Kızılçubuk mevkiine çığ düştü. O sırada araçla yolda ilerleyen vatandaşlar saniyeler ile çığ altında kalmaktan kurtuldu. Vatandaşlar ardından durumu karayolları ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, iş makineleri ile çalışma başlattı. Çalışmaların ardından çığ kaldırılarak yol trafiğe açıldı. - BİNGÖL