Bingöl'de düdüklü tencere içindeki EYP imha edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Bingöl'de düdüklü tencere içindeki EYP imha edildi

25.04.2022 15:46

Bingöl'de düdüklü tencere içindeki EYP imha edildiBİNGÖL Bingöl'de mayın arama köpeği Moçi'nin tepki vermesi üzerine toprağa gömülü vaziyette 2 adet düdüklü tencere içerisinde toplamda 40 kilo ağırlığında El Yapımı Patlayıcı Madde düzeneği ele geçirildi.

Bingöl'de düdüklü tencere içindeki EYP imha edildi

BİNGÖL Bingöl'de mayın arama köpeği Moçi'nin tepki vermesi üzerine toprağa gömülü vaziyette 2 adet düdüklü tencere içerisinde toplamda 40 kilo ağırlığında El Yapımı Patlayıcı Madde düzeneği ele geçirildi. EYP düzeneği operasyon bölgesinde imha edilerek kullanılmaz hale getirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde, Genç İlçesi kırsalında icra edilen operasyonda mayın arama köpeği Moçi'nin tepki vermesi üzerine toprağa gömülü vaziyette 2 adet düdüklü tencere içerisinde toplam 40 kg ağırlığında El Yapımı Patlayıcı Madde düzeneği ele geçirilmiştir. Ele geçirilen EYP düzeneği operasyon bölgesinde imha edilerek kullanılmaz hale getirilmiştir" denildi.

Bingöl'de düdüklü tencere içindeki EYP imha edildi
Bingöl'de düdüklü tencere içindeki EYP imha edildi
Bingöl'de düdüklü tencere içindeki EYP imha edildi
Bingöl'de düdüklü tencere içindeki EYP imha edildi
Bingöl'de düdüklü tencere içindeki EYP imha edildi
Bingöl'de düdüklü tencere içindeki EYP imha edildi
Bingöl'de düdüklü tencere içindeki EYP imha edildi
Bingöl'de düdüklü tencere içindeki EYP imha edildi

YORUMLAR
500
Bingöl'de düdüklü tencerelere yerleştirilmiş EYP bulundu Bingöl'de düdüklü tencerelere yerleştirilmiş EYP bulundu Bingöl'de 2 düdüklü tencerede 40 kilogram el yapımı patlayıcı bulundu Bingöl'de 2 düdüklü tencerede 40 kilogram el yapımı patlayıcı bulundu

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de düdüklü tencere içindeki EYP imha edildi - Son Dakika


Son Dakika
16:00 Gören kolye sandı! Boynundaki suikast silahı çıktı!
15:52 Araba sürerken sosyal medyadan canlı yayın yaptı, kaza yapınca kaldırıldığı hastaneden kaçtı
15:48 Mehmet Ali Erbil'ın kızı Yasmin'den dekolteli "Yanık" pozu
15:48 Vladimir Putin'den "Batılı istihbarat servislerinin Rus gazetecilere planladığı suikastları önledik" iddiası
15:47 Üç Kuruş dizisinde bu akşam neler olacak? Kartal ile görüşmek isteyen misafir kim?
15:39 Bursa'da mahalleye düşen uçaktan ilk görüntüler geldi: Pilot ve yardımcısı hayatını kaybetti
15:35 Hakim'de bu akşam neler olacak? Cevdet, Gülbahar'la yaptığı anlaşmaya sadık kalacak mı?
15:31 Bursa'da havalimanı yakınında uçak düştü!
15:30 Rapçi Beta'nın ölümüne tanık olan esnaf: Pencerelere çarpa çarpa düştü
15:20 ABD'li iki bakanın Zelenski görüşmesi gidişatı değiştirecek: ABD, Ukrayna'nın garantörleri arasına giriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 16:27:16. #1.12#
SON DAKİKA: Bingöl'de düdüklü tencere içindeki EYP imha edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement