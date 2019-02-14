Bingöl'de Hdp'lilerin Yürüyüşüne İzin Verilmedi
19 dakika önce
BİNGÖL'de, açlık grevindeki HDP Milletvekili Leyla Güven'e destek için yürüyüş yapmak isteyen gruba polis izin vermedi.
BİNGÖL'de, açlık grevindeki HDP Milletvekili Leyla Güven
'e destek için yürüyüş yapmak isteyen gruba polis izin vermedi. Grup, uyarının ardından dağıldı.
Terör örgütü PKK
elebaşı Abdullah Öcalan
'a tecrit uygulandığı iddiasıyla Diyarbakır
'da açlık grevi yapan HDP Hakkari
Milletvekili Leyla Güven'e destek için partinin Muş
milletvekilleri Mensur Işık
ve Şevin Coşkun
ile Bingöl
milletvekili Erdal Aydemir
'in de aralarında bulunduğu grup, öğleden sonra yürüyüş yapmak istedi. HDP binası önünde güvenlik önlemi alan polis, gruptakilere dağılmalarını söyledi. Bunun üzerine binada bulunanlar, birkaç kişilik gruplar halinde dağılırken, milletvekilleri yürümek istedi. Polisler, yürümelerine izin vermediği milletvekillerinden de dağılmalarını istedi. Milletvekilleri de yürüyüş yapmadan bölgeden ayrıldı. - Bingöl
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:16 Kaynak: DHA
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