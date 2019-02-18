Bingöl'de Huzur Uygulaması Aranan 104 Şahıs Yakalandı
1 saat önce
Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan huzur uygulamasında aranan 104 şahıs yakalandı.
Bingöl
'de jandarma ekipleri tarafından yapılan huzur uygulamasında aranan 104 şahıs yakalandı.
İl Jandarma
Komutanlığınca yapılan 'Türkiye
Güven Huzur
' uygulaması kapsamında, 5 bin 879 şahıs ve 2 bin 613 araç sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan aranan 104 şahıs yakalandı.
Uygulama kapsamında "yol izin belgesiz" seyahat eden 3 Suriyeli şahsa toplam 4 bin 951 TL idari para cezası uygulanırken, 39 araca 8 bin 749 TL para cezası uygulandı ve 20 araç trafikten men edildi. - BİNGÖL
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 04:30 Kaynak: İHA
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