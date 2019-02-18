Son Dakika Haberleri: Bingöl'de Huzur Uygulaması Aranan 104 Şahıs Yakalandı

Bingöl'de Huzur Uygulaması Aranan 104 Şahıs Yakalandı

1 saat önce

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan huzur uygulamasında aranan 104 şahıs yakalandı.

Bingöl'de Huzur Uygulaması Aranan 104 Şahıs Yakalandı, System.String[]
Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan huzur uygulamasında aranan 104 şahıs yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması kapsamında, 5 bin 879 şahıs ve 2 bin 613 araç sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan aranan 104 şahıs yakalandı.

Uygulama kapsamında "yol izin belgesiz" seyahat eden 3 Suriyeli şahsa toplam 4 bin 951 TL idari para cezası uygulanırken, 39 araca 8 bin 749 TL para cezası uygulandı ve 20 araç trafikten men edildi. - BİNGÖL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 04:30 Kaynak: İHA

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