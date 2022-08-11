Bingöl'de 1 milyon kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika
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Bingöl'de 1 milyon kök kenevir ele geçirildi

11.08.2022 19:06
Bingöl'de 1 milyon kök kenevir ele geçirildi

Bingöl'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 1 milyon 45 bin 720 kök kenevir bitkisi ile 7 kilo 490 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Bingöl'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 1 milyon 45 bin 720 kök kenevir bitkisi ile 7 kilo 490 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, terörün finansmanının önlenmesine yönelik yapılan istihbarı çalışmalar kapsamında, Genç ilçesi kırsalında icra edilen operasyonda tespit edilen 10 tarla içerisinde, 1 milyon 45 bin 720 kök kenevir bitkisi, 7 kilo 490 gram kubar esrar maddesi, 3 bin 740 metre sulama hortumu ele geçirilmiştir" denildi. - BİNGÖL

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Kaynak: İHA

Jandarma, Kenevir, Bingöl, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de 1 milyon kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bingöl'de 1 milyon kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika
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