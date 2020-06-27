Bingöl'de koronavirüs önlemleri altında YKS heyecanı - Son Dakika

Bingöl'de koronavirüs önlemleri altında YKS heyecanı

Bingöl'de koronavirüs önlemleri altında YKS heyecanıBİNGÖL'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren adaylar, koronavirüs tedbirleri altında okullara alındı.

Bingöl'de koronavirüs önlemleri altında YKS heyecanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un en yüksek noktasından şehri izledi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı
Acılı anne, karne almak için evden çıkıp sevgilisiyle kaçan 16 yaşındaki kızına şarkı sözüyle seslendi

BİNGÖL'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren adaylar, koronavirüs tedbirleri altında okullara alındı.

YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) Bingöl'de katılan adaylar, sabah saatlerinden itibaren okulların yolunu tuttu. Adaylar, koronavirüs tedbirlerine göre okullara alındı. Saat 10.15'te sınavın başlamasıyla birlikte veliler, kendilerine ayrılan bölgelerde sosyal mesafe kuralına göre çocuklarını beklemeye başladı.

Hem koronavirüs hem de geçtiğimiz haftalarda meydana gelen depremden etkilendiğini belirten öğrencilerden Hevin Çiçek, "Üniversite için bugün sınava katılacağız. Heyecanlıyız. 2 hafta öncesinde Karlıova ve Yedisu ilçesinde yaşanan depremde çadırlarda derslerini çalışan arkadaşlarımız oldu. Onların mağduriyeti bizimkilerden daha fazla Allah onların da yardımcısı olsun. Koronavirüs ve deprem stresi üst seviyede. Tüm öğrenci arkadaşların sınavı iyi olur inşallah ve buradan mutlu bir şekilde ayrılırız" dedi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Koronavirüs, Bingöl, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 12:59 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bingöl'de koronavirüs önlemleri altında YKS heyecanı - Son Dakika

Son Dakika

18:03 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı 17:43 Ağzı bağlı çuval içinde çöpe atılan koç öldü 16:51 1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti 16:49 Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı 16:39 İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu 16:03 Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi 15:46 Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu 15:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım 15:04 Üniversite sınavındaki bir soruda bahsi geçen Mabel Matiz, Twitter'da gündem oldu 14:26 Fenerbahçe'den ayrılan Kruse, Stuttgart paylaşımıyla kafaları karıştırdı: Şaka yaptım 13:38 Turistler muaf olmalarına rağmen sokağa çıkma kısıtlamasına uydu, sahiller boş kaldı 12:53 Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı 12:13 İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi 11:20 Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu 08:41 Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi
Hollandalı efsane Arjen Robben, kariyerine başladığı Groningen'de futbola geri döndü
18:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un en yüksek noktasından şehri izledi
18:38
Fenerbahçeli Simon Falette, Malatyaspor maçının kadrosundan çıkarıldı
18:32
Kenan Karaman ve Kaan Ayhan'ın forma giydiği Düsseldorf küme düştü
18:29
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı
18:03
Acılı anne, karne almak için evden çıkıp sevgilisiyle kaçan 16 yaşındaki kızına şarkı sözüyle seslendi
18:03
ASELSAN, Kara Kuvvetleri'ne ejderha gözlerini teslim etti
17:54
Ağzı bağlı çuval içinde çöpe atılan koç öldü
17:42
Üniversite sınavında şarkısının sözü sorulan Mabel Matiz'den TYT yorumu: En az sizin kadar şaşırdım ve sevindim
17:36
Kadıköy'de maç hızlandı! Yıldız futbolcu sert şutunda kaleciyi geçemedi
17:32
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2020 19:22:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bingöl'de koronavirüs önlemleri altında YKS heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]