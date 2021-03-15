- Bingöl'de sağlıkçılar 'Zazaca' kısa film - Son Dakika

- Bingöl'de sağlıkçılar 'Zazaca' kısa film

15.03.2021 10:15

- Bingöl'de sağlıkçılar 'Zazaca' kısa film Bingöl'de pandemi süresince fedakarca çalışan sağlıkçılar için 'Zazaca' kısa film çekildi, hem diyaloglarla içleri ısıttı hem de pandemi sürecinde yaşanan zorlu süreci anlattı.

- Bingöl'de sağlıkçılar 'Zazaca' kısa film

BİNGÖL - Bingöl'de pandemi süresince fedakarca çalışan sağlıkçılar için 'Zazaca' kısa film çekildi, hem diyaloglarla içleri ısıttı hem de pandemi sürecinde yaşanan zorlu süreci anlattı.

Kentte 'Zaza' dili üzerine tiyatro sahneleyen Şehr-i Bingöl Tiyatro ekibi, bu kez kısa film için kameraların karşısına geçti. Sağlıkçıların yaşadığı sıkıntılar nedeniyle kısa bir film çeken ekip, Covid-19 pandemisi sürecinde yaşanan zorlukların bazılarını sahneledi. Zazaca çekilen kısa filmdeki birçok diyalog ise içleri ısıtırken, ekibin yönetmeni Yunus Çifçi, amaçlarının farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.

Çifçi, "Tıp bayramı vesilesiyle Şehr-i Bingöl tiyatro ekibi olarak pandemi sürecinde yaşanan doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın yaşadığı sıkıntıları dile getirmek için buradayız. Yaklaşık 1 yıldır pandemi sürecinde hem halkımız hem de sağlık çalışanlarımız çok zorlu bir dönemden geçti. Biz istedik ki bu zorlu süreçte sağlık çalışanlarımız hangi sıkıntılarla karşı karşıya kalıyorlar, vatandaşlarımız hastanelere başvurduğunda ne tür problemlerle karşılaşıyorlar. Amacımız dikkat çekmek. Halkımızın, bu süreçte sağlık çalışanlarının yaşadığı zorluğu görüp ona göre yaklaşmalarını istedik" dedi.

- Bingöl'de sağlıkçılar 'Zazaca' kısa film
- Bingöl'de sağlıkçılar 'Zazaca' kısa film
- Bingöl'de sağlıkçılar 'Zazaca' kısa film
- Bingöl'de sağlıkçılar 'Zazaca' kısa film

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel - Bingöl'de sağlıkçılar 'Zazaca' kısa film - Son Dakika


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