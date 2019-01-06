- Bingöl
'de 'Sarıkamış
Şehitlerine Saygı Yürüyüşü'
BİNGÖL - Bingöl'de 'Sarıkamış Şehitlerine Saygı Yürüyüşü' düzenlendi. Bingöl Valiliği
ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
tarafından Sarıkamış Şehitleri için organize edilen yürüyüş valilik önünde yapıldı.Toplanan kalabalık ellerinde Türk bayrakları ile Genç Caddesi üzerinde bulunan şehitler anıtına doğru yürüdü. Soğuk havaya ve yağmura aldırış etmeyen kalabalık, salavat getirdi. Şehitler anıtı önüne gelen kalabalık İl Müftüsü Muharrem Genç
'in duasının ardından dağıldı.
Yürüyüşe katılan Vali Kadir Ekinci
, "Sarıkamış'ta yaklaşık 100 yılın üzerinde bir süre önce -30,-40 derecelerde Allah'u Ekber dağlarında toplam 90 bin şehidimizi hakkın rahmetine uğurladık. O gün vatan onlardan canlarını vermeyi bekliyordu, kanlarını akıtmayı bekliyordu onlarda onu yaptılar. Bugünde bizden vatan için, millet için, bayrak için, ezan için daha fazla çalışmayı ve bu milleti hak ettiği müreffeh seviyeyi ulaştırmayı bekliyor. Dolayısıyla o gün ecdadımızın yapmış olduğu kahramanlığı bugün de bizler daha fazla çalışarak yapmak durumundayız. Bu üzücü olayı bugün anarken tabi gençlerimize de bu tarihi unutturmamak gibi özel bir gayemiz var. Ümit ediyoruz ki, tüm ruhlarında bu milletin, bu devletin aziz olmasını düşünen küçük kardeşlerimiz bu aziz şehitlerimizin hatırına bu millet için ellerinden geleni yapmaya devam edecekler. Rabbim bir daha bu tür acıları yaşatmasın. Bugün belki biraz üşüdük ama bunun kat ve kat fazlasıyla bir soğukta şehit olan kardeşlerimizi yad etmiş olduk"dedi.
Yürüyüşe Vali Kadir Ekinci'nin yanı sıra, İl Jandarma
Komutanı Albay Mevlüt Dirim, İl Emniyet Müdürü Metin Akay, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.