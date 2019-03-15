Son Dakika Haberleri: Bingöl'de Yeni Zelanda'daki Saldırı Kınandı

Bingöl'de Yeni Zelanda'daki Saldırı Kınandı

1 saat önce

Bingöl'de Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen silahlı saldırı kınandı.

Bingöl'de Yeni Zelanda'daki Saldırı Kınandı, System.String[]
Bingöl'de Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen silahlı saldırı kınandı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bingöl Temsilciliği tarafından, Yeni Zelanda'nın ChristChurch kentindeki iki camiye, düzenlenen silahlı saldırı ile ilgili basın açıklaması yapıldı. Genç Caddesi Dörtyol Saat Kulesi önünde toplanan vakıf üyeleri, ellerindeki dövizlerle birlikte tekbirler getirdi. Ardından İl Temsilciliği adına Muhammed Arpacık, basın açıklamasını okudu.

Bu sabah alınan haberle sarsıldıklarını belirten Arpacık;" Yeni Zelanda'daki Al Noor ve Linwood Camiilerine Cuma namazı esnasında silahlı saldırı düzenlendiğini ve bu saldırıda çok sayıda şehidimiz ve yaralımız olduğunu öğrendik. 104 yıl önce İngiliz Emperyalizmi ne uğruna savaştığını bilmeyen Yeni Zelandalıları hiç tanımadıkları Müslümanları öldürsünler diye Çanakkale'ye yığdı. Bugün de Kültür Emperyalizmi İslamofobi virüsüyle bütün dünyayı yanlış tanıdıkları İslam'a ve Müslümanlara karşı kışkırtıyor. Biz de Yeni Zelanda'daki hain saldırıyı lanetliyor, İslamofobi'yi mağlup edeceğimizi ilan ediyor, şehitlerimize Allah Teala'dan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz"dedi. - BİNGÖL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 06:00 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan Talimat Verdi, Fuat Oktay ve Mevlüt Çavuşoğlu Yeni Zelanda'ya Gidiyor! 49 Kişinin Hayatını Kaybettiği Terör Saldırısına Futbol Dünyası Sessiz Kalmadı Erdoğan, 49 Kişinin Katledildiği Saldırı Sonrası Yeni Zelanda Devlet Başkanı ile Görüştü Bakan Varank: Aralık 2020`ye Kadar SGK Primlerini Devlet Ödeyecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 19:23:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bingöl'de Yeni Zelanda'daki Saldırı Kınandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]