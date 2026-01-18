Bingöl'deki Yollar Yeniden Açıldı - Son Dakika
Bingöl'deki Yollar Yeniden Açıldı

18.01.2026 13:24
Bingöl-Elazığ, Bingöl-Erzurum ve Bingöl-Diyarbakır yolları kar yağışı sonrası trafiğe açıldı.

Bingöl'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tır geçişlerine kapatılan Bingöl- Elazığ, Bingöl- Erzurum ve Bingöl- Diyarbakır kara yollarının yeniden ulaşıma açıldığı bildirildi.

Bingöl Valiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, kar yağışı ve tipi nedeniyle dün akşam tır geçişlerine kapatılan yollarla ilgili bilgi paylaşıldı.

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Bingöl-Diyarbakır Devlet Yolu'nun Genç ilçe girişi ile Diyarbakır il sınırı arası saat 12.10 itibarıyla, Bingöl-Elazığ Devlet Yolu'nun Bingöl Sancak Kavşağı ile Karakoçan Ayrım kavşağı arası ve Bingöl-Erzurum Devlet Yolu'nun Karvansaray Kavşağı ile Bingöl-Erzurum il sınırı arası saat 12.15 itibarıyla tır trafiğine açılmıştır."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Diyarbakır, Erzurum, Elazığ, Bingöl, Ulaşım, Güncel

14:10
Bahçeli’den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
13:56
Suriye’de harita 24 saatte değişti Petrolün yüzde 70’ini kaybettiler
Suriye'de harita 24 saatte değişti! Petrolün yüzde 70'ini kaybettiler
13:27
İran’daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi
İran'daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi
13:10
Yunan bakan açıkça itiraf etti: Türkiye’ye karşı sessizce silahlanıyoruz
Yunan bakan açıkça itiraf etti: Türkiye'ye karşı sessizce silahlanıyoruz
11:54
Atlas’ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma
Atlas'ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma
10:38
Öcalan’dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
