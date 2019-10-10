Son Dakika Haberleri: Bingöl İŞGEM yeni girişimcilerini arıyor
Son Dakika Güncel Bingöl İŞGEM yeni girişimcilerini arıyor

Bingöl İŞGEM yeni girişimcilerini arıyor

27 dakika önce

Bingöl'ün sosyo ekonomik gelişimine katkıda bulunulması hedefiyle kurulan Bingöl İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM), 8 yeni girişimci arıyor.

Bingöl İŞGEM yeni girişimcilerini arıyor, System.String[]

Bingöl'ün sosyo ekonomik gelişimine katkıda bulunulması hedefiyle kurulan Bingöl İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM), 8 yeni girişimci arıyor.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali işbirliği çerçevesinde finanse edilen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında kurulan Bingöl İŞGEM, yeni girişimcilerin iş kurmasına destek vermeye devam ediyor.

İŞGEM Müdürü Sedat Çifçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bingöl İl Özel İdaresi, Bingöl Belediyesi ve Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığıyla kurulan İŞGEM bünyesinde 22 iş yeri bulunduğunu söyledi.

Geçen yıl ocak ayında girişimlere kapılarını açtıklarını belirten Çifçi, "Burada yeni girişimcilerin iş kurmalarını destekliyor ve işlerini kolaylaştırıyoruz. İŞGEM, işletmelerin en kırılgan oldukları ilk yıllarını başarılı bir şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla oluşturulan merkezlerdir. Geçen yıl kiracı almaya başladık. Şuanda 14 kiracımız var. Boş olan 8 iş yerimiz için yeni girişimcileri bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Çifçi, yeni girişimcilere eğitimden, kira desteğine kadar yardımcı olduklarını ifade ederek, yeni iş sahibi olmak isteyen herkese kapılarının açık olduğunu bildirdi.

İŞGEM bünyesinde faaliyet yürütecek yeni girişimcilerin, girişimcilik belgesi olmadan da KOSGEB desteklerinden yararlanabileceğine işaret eden Çifçi, şunları kaydetti:

"İŞGEM kiracısı olmak isteyen girişimci adayları ilk olarak www.bingolisgem.com adresindeki formu doldurarak bize iletirler. Ardından başvuru yapan girişimcilerden iş fikirleriyle ilgili bir iş planı hazırlanmasını istiyoruz. Değerlendirme komisyonu kararıyla uygun girişimciler belirlenir."

Avrupa Birliği, Türkiye, Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Amerikalı haber spikeri canlı yayında zor anlar yaşadı
Arap Birliği'nden Barış Pınarı Harekatı'na küstah tepki: Operasyon kabul edilemez Son Dakika: İran'dan harekat tepkisi: Türkiye, Suriye'deki güçlerini geri çekmeli Son dakika: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye'nin endişelerini anlıyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 13:26:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bingöl İŞGEM yeni girişimcilerini arıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]