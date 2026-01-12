Bingöl Oda Başkanlığı'nda Değişim - Son Dakika
Bingöl Oda Başkanlığı'nda Değişim

Bingöl Oda Başkanlığı\'nda Değişim
12.01.2026 11:11
52 yıl sonra Ali Bayram, yeni başkan Selahattin Alparslan'a koltuğunu devretti.

Bingöl Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığında yarım asrı aşkın süredir devam eden bir dönem sona erdi. Yapılan genel kurulda, 52 yıldır başkanlık görevini yürüten Ali Bayram seçimi kaybederek koltuğu yeni başkan Selahattin Alparslan'a devretti.

Bingöl Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı seçiminde yarım asrı aşkın süredir devam eden bir dönem sona erdi. Oda binasında gerçekleştirilen seçimde, 52 yıldır başkanlık görevini yürüten Ali Bayram ile Selahattin Alparslan yarıştı. Üyelerin yoğun katılımıyla demokratik bir ortamda gerçekleştirilen seçimde Selahattin Alparslan 433 oy alarak Bingöl Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın yeni başkanı oldu. Mevcut başkan Ali Bayram ise 234 oy aldı. Böylelikle yarım asrı aşkın süredir devam eden bir dönem sona erdi. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Alparslan ile Bayram'ın kucaklaşması salonda alkışlarla karşılandı. Seçim sürecinin saygı ve olgunluk içerisinde tamamlanması dikkat çekti.

Seçim sonrası konuşan yeni başkan Selahattin Alparslan, Ali Bayram'a 'çınar' vurgusu yaparak, "52 yıllık çınarımız Ali ağabeyle biz yarışmadık. Ali ağabey bizim büyüğümüzdür, değerimizdir, abimizdir. İnşallah onun tecrübelerinden de faydalanmak istiyoruz. Burada oy kullanan, bize oy veren, vermeyen herkesten Allah razı olsun. Demokrasi çatısı altında bir seçim oldu. Hepimize hayırlı olsun. Bize inananlar kazandı. İnşallah biz de onlar için gereken her şeyi yapacağız. Esnaflarımızın sesi olacağız" dedi.

52 yıl boyunca oda başkanlığı görevini sürdüren Ali Bayram ise "Zaten 52 senedir Bingöllü beni bu işe layık gördü. Ben de onları mahcup etmedim. Bingöllüler de beni mahcup etmedi. Ben bütün Bingöllülere sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Değerli arkadaşıma da her konuda tecrübelerimle elimden gelen desteği veririm. Burası oturmuş bir kurumdur. Hayırlı uğurlu olsun" ifadeleri kullandı.

Bingöl Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda gerçekleştirilen seçimle birlikte, 52 yıl süren bir dönemin ardından yeni bir yönetim süreci resmen başlamış oldu. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ali Bayram, Bingöl, Yerel

Son Dakika Yerel Bingöl Oda Başkanlığı'nda Değişim - Son Dakika

Bingöl Oda Başkanlığı'nda Değişim
