Bingöl Solhan Spor, gelir gider tablosunu paylaştı

BİNGÖL (İHA) – Eylül ayında kulübün gelirinin 1 milyon 153 bin 45 TL olduğunu belirten Bingöl Solhan spor Başkanı Ziya Sözen, "Oyuncu giderleri, lisans bedeli, konaklama gibi birçok masrafa da toplamda 1 milyon 63 bin 232 TL harcandı" dedi.

Voleybol Efeler liginde mücadele eden Bingöl Solhanspor, Eylül ayı gelir gider tablosunu açıkladı. Tabloda bir ayda içerisinde 1 milyon 153 bin 45 TL gelir elde edilirken, 1 milyon 64 bin 232 TL'de giderin olduğu bildirildi.

Aylık gelir gider tablosunu şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaştıkların dile getiren Kulüp Başkanı Ziya Sözen, "Bu ay kulübe yapılan bağışlar, 1 milyon 153 bin 45 TL'dir. Oyuncu giderleri, lisans bedeli, konaklama gibi birçok masrafa da toplamda 1 milyon 63 bin 232 TL harcandı. Amacımız insanlarımızın takımımıza güven duyması, spor kulüplerine yönelik azalan güven duygusunun yeniden tesis edilmesi, insanlarımızın yaptığı yardımların nerelere nasıl harcandığını bilmesini sağlayarak insanların güvenine layık olabilmektir. Bu kapsamda bundan sonra da her ay gelir ve gider tablomuzu şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşacağız. Altı ayda bir bağımsız Mali müşavir tarafından kulübümüzün gelir gider tablosunu denetime tabi tutacağız. Böylece insanlarımızın kulübümüze olan güveni artacak, herkes Gönül rahatlığı ile kulübümüze yardım yapmak isteyecektir. Şimdiye kadar kulübümüze maddi ve manevi destek veren herkese çok teşekkür ederiz. Kulübümüze yapılacak her kuruş yerinde ve amacına uygun bir şekilde harcanacaktır" dedi. - BİNGÖL