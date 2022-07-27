24 Temmuz Pazar günü Genç ilçesindeki Murat Nehri 'nde saat 16.00 sıralarında bir çocuğu kurtaran ancak akıntıya kapılarak kaybolan Aydın Tutkal'ı arama çalışmaları sürüyor. Murat nehrinde çok sayıda ekip, Tutkal'ı bulmak için seferber olurken, ailesi ve yakınları da nehir kıyısında beklemeye devam ediyor.

Kaynak: İHA

Murat Nehri, Bingöl, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Murat nehrinde kaybolan vatandaşı arama çalışmaları 3'üncü gününde de sürüyor - Son Dakika

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