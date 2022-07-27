Murat nehrinde kaybolan vatandaşı arama çalışmaları 3'üncü gününde de sürüyor - Son Dakika
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Murat nehrinde kaybolan vatandaşı arama çalışmaları 3'üncü gününde de sürüyor

27.07.2022 12:01
Murat nehrinde kaybolan vatandaşı arama çalışmaları 3'üncü gününde de sürüyor

Bingöl'ün Genç ilçesindeki Murat nehrinde bir çocuğu kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan Aydın Tutkal isimli vatandaşı arama çalışmaları 3'üncü gününde de sürüyor.

Bingöl'ün Genç ilçesindeki Murat nehrinde bir çocuğu kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan Aydın Tutkal isimli vatandaşı arama çalışmaları 3'üncü gününde de sürüyor.

24 Temmuz Pazar günü Genç ilçesindeki Murat Nehri'nde saat 16.00 sıralarında bir çocuğu kurtaran ancak akıntıya kapılarak kaybolan Aydın Tutkal'ı arama çalışmaları sürüyor. Murat nehrinde çok sayıda ekip, Tutkal'ı bulmak için seferber olurken, ailesi ve yakınları da nehir kıyısında beklemeye devam ediyor.

Nehirde Diyarbakır İl AFAD Müdürlüğü, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, Bingöl İl AFAD Müdürlüğü, Bingöl SAR Arama ve Kurtarma Derneği, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü'nden oluşan ekipler çalışmalarını titizlikle ilerletiyor. - BİNGÖL

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NEHİRDE KAYBOLAN OTO TAMİRCİSİNİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR NEHİRDE KAYBOLAN OTO TAMİRCİSİNİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR Murat Nehri'nde akıntıya kapılan kişi aranıyor Murat Nehri'nde akıntıya kapılan kişi aranıyor
Kaynak: İHA

Murat Nehri, Bingöl, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Murat nehrinde kaybolan vatandaşı arama çalışmaları 3'üncü gününde de sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Murat nehrinde kaybolan vatandaşı arama çalışmaları 3'üncü gününde de sürüyor - Son Dakika
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