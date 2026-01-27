Bingöl ve Elazığ'da Change Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika
Bingöl ve Elazığ'da Change Operasyonu: 4 Tutuklama

27.01.2026 12:18
Bingöl ve Elazığ'da düzenlenen operasyonda 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı, haksız kazanç belirlendi.

Bingöl ve Elazığ'da düzenlenen "change" araç operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği tarafından çalışma başlatıldı.

Çalışma sonucu deprem, trafik kazası ve araç yangını nedeniyle ağır hasar gören araçlara ait şasi ve motor bilgilerinin, çalıntı, aranan, yakalamalı hacizli ve gümrük kaçağı araçlara aktarıldığı, bu yöntemle üçüncü kişilere satılan araçlar üzerinden haksız kazanç elde edildiği belirlendi.

Şüphelilerin yakalanması amacıyla Bingöl ve Elazığ'da 23 Ocak'ta 26 personelin katılımıyla "Hesarek" adlı eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 5 zanlı yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 5 cep telefonu, diz üstü bilgisayar, 5 SIM kart, araç satış sözleşmesi ve hurda araç ele geçirildi.

Oto hırsızlığı, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçları kapsamında piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan 5 change araca el konuldu. Bu araçlardan 3'ünün gümrük kaçağı, birinin yakalamalı-hacizli olduğu tespit edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine göre, zanlılara ait hesaplarda yaklaşık 294 milyon 895 bin liralık şüpheli işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, biri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Ekonomi, Elazığ, Bingöl, Güncel, Suç

Bingöl ve Elazığ'da Change Operasyonu: 4 Tutuklama

