Bingöl Yolları Ağır Taşıtlara Kapatıldı
Bingöl Yolları Ağır Taşıtlara Kapatıldı

17.01.2026 22:42
Bingöl'ü Elazığ, Erzurum ve Diyarbakır'a bağlayan yollar, yoğun kar nedeniyle kapatıldı.

(ANKARA) - Karayolları Genel Müdürlüğü, BingölElazığ, Erzurum ve Diyarbakır'a bağlayan karayollarının yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ağır taşıt trafiğine geçici olarak kapatıldığını duyurdu.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bingöl'ü Elazığ, Erzurum ve Diyarbakır'a bağlayan yollar yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ağır taşıt trafiğine geçici olarak kapatılmıştır" denildi.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada ise kapatılan güzergahlara ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"Bingöl-Erzurum Devlet Yolunun 0-88 km'leri arası (Kervansaray kavşağı ile Bingöl-Erzurum İl sınırı arası) ile Bingöl-Diyarbakır Devlet Yolunun 0-31 km'leri arası (Genç ilçe girişi ile Diyarbakır il sınırı arası) saat 20: 30 itibarıyla TIR trafiğine kapatılmıştır."

Kaynak: ANKA

Bingöl Yolları Ağır Taşıtlara Kapatıldı
