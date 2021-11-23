Üye Girişi
Biniciler hünerlerini sergiledi - Son Dakika

Biniciler hünerlerini sergiledi

23.11.2021 10:19
Biniciler hünerlerini sergiledi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen EQUIFUN, PII, PIII Engel Atlama Mini Ligi 2. Ayak yarışmaları tamamlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adına düzenlenen EQUIFUN, PII, PIII Engel Atlama Mini Ligi 2. Ayak Engel Atlama Yarışmalarında kupanın sahibi belli oldu. Gebze Atlı Spor Kulübü'nde gerçekleştirilen yarışmada Ferdi 34 kulübünden Selinay Demir, Mostara Van Galgen atıyla en iyi dereceyi yaparak birinci oldu. Demir'e kupasını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak verdi.

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN 75 BİNİCİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Türkiye Binicilik Federasyonu iş birliğinde düzenlenen organizasyona Türkiye'nin dört bir yanından 75 binici katıldı. Türkiye Binicilik Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet takviminde yer alan organizasyonu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak'ın yanı sıra Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Murat Aydın, Gebze Atlı Spor Kulübü Başkanı Halit İpek ve binicilik sporuna gönül verenler izledi.

GEREK TESİSLEŞMEDE, GEREKSE SPORCU EĞİTİMİNDE

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın selamlarını ileterek Büyükşehir Belediyesi'nin binicilik konusunda birçok organizasyonda yer aldığını belirten Başkan Vekili Çakmak, "Bu tür organizasyonlarla Kocaeli'ndeki binicilik sporunu tabana yayarak, geliştirmek istiyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak tüm spor branşlarına önem veriyoruz. Gerek tesisleşmede, gerekse sporcu eğitiminde tüm spor branşlarımıza öncelik veriyoruz. Binicilik de bunlardan birisi. Bu tür yarışmalarla iş birliğini geliştirerek spora ilgiyi arttırmak istiyoruz, yeni organizasyonlarda sizlerle bir arada olmak istiyoruz" dedi

KATILIMCILARA MADALYA TAKDİM EDİLDİ

2 gün boyunca süren yarışmalarda biniciler yaş ve kategori kriterlerine göre mücadele etti. Engel atlama yarışmaları PII, PIII ve Yeni Biniciler olmak üzere 3 kategoriden oluşurken equifun müsabakaları ise PES2, PES3, PES4, PES5, PES6, PII, PIII ve Yeni Binici kategorilerinden oluştu. Yarışma sonunda derece elde eden biniciler kupa ve madalya ile ödüllendirilirken equifun başlangıç seviyesindeki tüm katılımcılara madalya takdim edildi.

Biniciler hünerlerini sergiledi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Biniciler hünerlerini sergiledi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Koronavirüs nedeniyle morglar doldu, ölüleri koridorlarda bekletiyorlar 11:21 Koronavirüs nedeniyle morglar doldu, ölüleri koridorlarda bekletiyorlar Son Dakika! HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da aralarında bulunduğu 13 vekil hakkındaki dokunulmazlık fezlekesi Meclis'e sunuldu 11:12 Son Dakika! HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da aralarında bulunduğu 13 vekil hakkındaki dokunulmazlık fezlekesi Meclis'e sunuldu 10 yıl önce kendisini yaralayan amcasının hapisten çıktığını duyunca çıldırdı! Sokak ortasında öldürdü 10:51 10 yıl önce kendisini yaralayan amcasının hapisten çıktığını duyunca çıldırdı! Sokak ortasında öldürdü
Son Dakika! 10:22 Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle 09:25 Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!" Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı 07:59 Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı
Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü 07:57 Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü Babacan, gece yarısı kameraların karşısına geçti! Erdoğan'ın 07:36 Babacan, gece yarısı kameraların karşısına geçti! Erdoğan'ın "Ekonomik kurtuluş savaşı" sözlerine sert tepki: Yeter artık

Son Dakika Haberleri
11:23 Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır
11:20 Koronavirüs nedeniyle morglar doldu, ölüleri koridorlarda bekletiyorlar
11:15 Igor Angelovski, Fenerbahçe'den aldığı teklifi doğruladı
11:11 Son Dakika! HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da aralarında bulunduğu 13 vekil hakkındaki dokunulmazlık fezlekesi Meclis'e sunuldu
11:09 Demirtaş: Devletin içindeki hiçbir güç odağı Erdoğan'a destek olmayacak!
11:01 Ormanlık alanda kestikleri atların etlerini alıp götürdüler
11:01 Doğanın mucizevi canlıları: Arılar!
10:56 Bakan Koca "Kapanma olacak mı?" sorusunu yanıtladı: Kişisel tedbirleri ve özellikle aşıyı önemsiyoruz!
10:49 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
10:43 Yaşanan kedi ölümleriyle ilgili korkunç iddia: Büyü için öldürüyorlar
Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır         
11:23
Igor Angelovski, Fenerbahçe'den aldığı teklifi doğruladı Igor Angelovski, Fenerbahçe'den aldığı teklifi doğruladı         
11:15
Demirtaş: Devletin içindeki hiçbir güç odağı Erdoğan'a destek olmayacak! Demirtaş: Devletin içindeki hiçbir güç odağı Erdoğan'a destek olmayacak!         
11:10
Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı         
10:40
Deniz Akkaya, küslüğü bitirdiği Seyhan Soylu'nun canlı yayında elini öptü Deniz Akkaya, küslüğü bitirdiği Seyhan Soylu'nun canlı yayında elini öptü         
10:21
WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik! WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik!         
08:38
Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı         
07:58
Görevden alınacağı söylenen Bakan Elvan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını paylaşması dikkat çekti Görevden alınacağı söylenen Bakan Elvan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını paylaşması dikkat çekti         
07:39
Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi         
17:45
Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak         
17:06
Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım         
16:13
Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar         
16:11
Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru         
16:06
Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı         
15:01
Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor         
14:48
İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!" İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!"         
14:47
Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı         
14:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2021 11:33:31. #1.12#
SON DAKİKA: Biniciler hünerlerini sergiledi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement