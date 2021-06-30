Binlerce yabancı sporcu Uludağ'da ultra maratonda buluşacak

Türkiye'nin uzun soluklu maratonu 'Uludağ Ultra Trail' Bursa'yı zirveye taşıyacak. Maratonun tanıtım toplantısı Uludağ'da Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın katılımı ike gerçekleştirildi.

Sporu tabana yaymak, gençlerin ve çocukların sporla buluşmasını sağlamak adına birçok marka etkinliği hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destek ve katkılarıyla Uludağ'ın zirvesinde bu yıl 3.sü düzenlenen 'Uludağ Premium Ultra Trail' 3 Temmuz Cumartesi günü start alacak.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilecek "Uludağ Premium Ultra Trail ' 1 genel klasman ve 5 farklı yaş kategorisinde yapılacak. Uzun soluklu maratona şimdiye dek bin 100 sporcu kayıt yaptırdı. Koşu gününe kadar sporcu sayısının bin 500'ü bulması bekleniyor. Uludağ ve çevresinin muhteşem doğası ve yerel dokusu ile teknik yapısını birleştiren 'Uludağ Premium Ultra Trail' tüm koşucular için unutamayacakları bir deneyim olacak. Sporcu sayısı ve halkın katılımıyla Türkiye'nin en önemli ultra maratonu olmaya aday uzun soluklu yarış, doğa sporları turizmine önemli katkı sağlayacak.

66, 30, 16 ve 6 kilometrelik etapları ile yerli ve yabancı binlerce sporcuyu Uludağ'ın zirvesinde buluşturacak olan koşunun en uzun etabı 100 kilometre. Maraton koşucuları, Zeyniler, Cumalıkızık, Kürekli Şelalesi, Saitabat Şelalesi, Buzul Göletler, Uludağ Zirve, Softaboğan Şelalesi, Bakacak, Kurbağa kaya ve Sarıalan 'ı geçerek Uludağ'ın eşsiz güzelliğine tanık olacak. Cumartesi sabah koşulacak 30 kilometre ve 16 yarışlarının startı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından verilecek.

Maratonda dereceye girenlerin madalyalarına kavuşacağı 4 Temmuz Pazar günü ise Softaboğan Şelalesi'ne ücretsiz halk yürüyüşü gerçekleştirilecek. Etkinliğe katılanlar rehber eşliğinde 6 bin meydan başlangıç noktası olmak üzere ormanın içinden 5 kilometrelik bir yürüyüşle Softaboğan Şelalesini keşfedecek.

"Uluslararası birçok organizasyonu Bursa'ya kazandırıyoruz"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, pandemi nedeniyle bir buçuk yıldır birçok organizasyonun yapılamadığının altını çizerek, "Aşılamanın hız kazanması, maske mesafe ve temizlik kurallarıyla sosyal hayatımızda normalleşmenin ilk adımını attık. Yine kurallara azami ölçüde dikkat ederek sporda özlenen günlere geri dönüyoruz. Spor sağlıklı bir hayatın vazgeçilmezidir. Bu hareketle; Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, sporu tabana yaymak, gençlerin ve çocukların sporla buluşmasını sağlamak adına amatör spor kulüplerimizi destekliyoruz. Okullarımıza spor salonları ve tüm branşlara özel tesisler kazandırıyor, var olanları günümüz şartlarında modernize ediyoruz. Tüm bu spor yatırımlarımızın yanı sıra spor turizminde marka etkinlikleri de destekliyor, uluslararası birçok spor organizasyonunu Bursa'mıza kazandırıyoruz" dedi.

Bin 200 sporcu kayıt yaptırdı

Uludağ'da bu yıl üçüncü defa yapılacak olan 'Uludağ Premium Ultra Trail'i Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ile gerçekleştirileceğini vurgulayan Aktaş, "Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda "Uludağ Premium Ultra Trail' 1 genel klasman ve 5 farklı yaş kategorisinde yapılacak. 2 Temmuz günü başlayacak uzun soluklu maratona pandemi koşularına rağmen yerli yabancı bin 200 sporcu kayıt yaptırdı. Maraton, sporcu sayısı ve halkın katılımıyla Türkiye'nin en önemli ultra maratonu olmaya aday" diye konuştu.

"Bursa'nın dünyaya tanıtılmasına katkı sağlıyor"

"Uzun soluklu yarış, yerli-yabancı 66, 30, 16 ve 6 kilometre etapları ile Bursa'mızın dünyaya tanıtımına büyük katkı sağlıyor. Maraton koşucuları, Zeyniler, Cumalıkızık, Kürekli Şelalesi, Saitabat Şelalesi, Buzul Göletler, Uludağ zirve, Softaboğan Şelalesi, Bakacak, Kurbağakaya ve Sarıalan gibi Bursa'nın önemli ve değerli lokasyonlarından geçecekler" diyerek sözlerini sürdüren Aktaş, "Uludağ Premium Ultra Trail' halka açık gerçekleştiriliyor. Koşmaya meraklı 7den 70'e herkes organizasyona kayıt yaptırdı. 3 gün boyunca çeşitli yan etkinliklerle sahne olacak yarışa kayıt yaptıran tüm sporcular, Uludağ'ın zirvesine teleferik ile ücretsiz taşınacak. International Trail Running Association (ITRA -Uluslararası Patika Koşuları Birliği) tarafından onaylanan parkurları tamamlayan koşucular, her bir parkur için belirlenmiş uluslararası puanlara da sahip olacaklar. Uludağ Ultra Maraton'un başlangıç noktası Kurbağa Kaya'daki meydan olarak belirlendi. Yarışların startı, 3 temmuz cumartesi sabahı 66 kilometre parkuruyla verilecek" ifadelerini kullandı.

Müzik dinletisi ile başlayacak

Uzun soluklu maraton ile birlikte Uludağ'a önemli bir yaz festivali de kazandıracaklarını belirten Aktaş, yarışların start alacağı 2 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00'de Bursa Devlet Senfoni Orkestrası 6 bin Meydan'da tüm sporculara müzik dinletisi sunacaklarını söyledi. Aktaş sözlerini şöyle sürdürdü; "Maratonda dereceye girenlerin madalyalarına kavuşacağı 4 Temmuz pazar günü ise Softaboğan Şelalesi'ne ücretsiz halk yürüyüşü gerçekleştirilecek. Etkinliğe katılanlar rehber eşliğinde 6 bin Meydan başlangıç noktası olmak üzere ormanın içinden 5 kilometrelik bir yürüyüşle Softaboğan Şelalesini keşfedecek. Tüm hemşerilerimizi bu heyecana ortak olmaya davet ediyor, Uludağ Premium Ultra Trail'e katılan sporcularımıza şimdiden başarılar diliyorum"

Bursa Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, "Bursa biliyorsunuz spor şehri. Türkiye'nin 2 spor dalında şampiyonluk yaşayan tek şehir. Bazı yarışmalar pandemiden iptal edildi. 1 Temmuz itibariyle normalleşmeyi hızlandırıyoruz. Bu kapsamda 2 ayrı organizasyon var. Bisiklet ve maraton yarışmaları yapılacak. Tedbirleri elden bırakmadan, bizim de Milli Parklar, sağlık kuruluşları ve jandarmamız tedbirlerini alacaktır" dedi.

Uludağ Premium Ultra Trail Yarış Direktörü Engin Çetinaya, "Ultra Maraton 50 kilometre ve üstü koşulan patikadır. Pandmeiden dolayı 100 kilometreyi erteledik. Önümüzdeki yıllarda 160 uludağ ismi ile seneye yapılacak. 4 parkurda bin 200 sporcu var. Bu bursa için 2 bin 500 ziyaretçi demek. Bursa ve esnafımız için bir ekonomik kaynak olacak" şeklinde konuştu.

"Bu yarışmaya katılacak insanlar üst düzey"

Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl, "Biz uluslararası marka olurken de hiçbir zaman Bursa'yı unutmadık. Sponsorluklarla ilgili uluslararası organizasyonlarda markamızı öne tutmaya çalıştık. Uludağ İçecek ne kadar dünyada ve Türkiye'de tanınırsa bizim için etkinlikler o kadar büyük olur. Bir sürü markayı organizasyonlarla birleştirdik. Burada Büyükşehir ve Valiliğimizi arkamıza aldık. Bu yarışmanın en meşhuru Fransa'da yapılıyor. Bu yarışmaya katılacak insanlar üst düzey insanlar. Bir otel bunun içinde açıldı. 80 oda garanti verdik ama 180 oda doldu. Birçok otel sahibini aradım. Biz bu organizasyonlara örnek olalım. Başka etkinlikler de yapalım 12 ay Uludağ aktif olsun. Bu çok ciddi bir çekim alanındır. Uludağ'a ne kadar büyürse, bizde o kadar büyürüz" diye konuştu. - BURSA