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BioNTech aşılarının son kullanma tarihinin geçtiği iddiası - Son Dakika

BioNTech aşılarının son kullanma tarihinin geçtiği iddiası

18.12.2021 10:13
BioNTech aşılarının son kullanma tarihinin geçtiği iddiası

Koronavirüs aşısı olmak için hastaneye giden bazı vatandaşlar, kendilerine son kullanma tarihi geçmiş BioNTech aşılarının yapıldığını iddia etti. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarihi geçmiş aşı şişelerinin fotoğraflarını paylaştı. İddialarla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanlığı ise, aşıların ömrünün uzatıldığını ancak bunun şişe üzerindeki etiketlere işlenmediğini aktardı.

Tüm dünyayı 2 yıla yakın bir süredir etkisi altına koronavirüs salgınına karşı aşılama sürerken son dönemde Türkiye'de BioNtech aşılarının tarihinin geçtiği iddiaları ortaya atıldı. Sosyal medyada bazı kullanıcılar son kullanma tarihi geçmiş şişelerin fotoğrafını paylaşırken, oyuncu Hazal Kaya da yaptığı paylaşımda kendisine tarihi geçmiş koronavirüs aşısı yapılmak istendiğini söyledi.

BioNTech aşılarının son kullanma tarihinin geçtiği iddiası
BioNTech aşılarının son kullanma tarihinin geçtiği iddiası

"GÖNÜL RAHATLIĞIYLA AŞI OLABİLİRSİNİZ"

Bu iddiaların ardından Sağlık Bakanlığı harekete geçerek konuyla ilgili açıklama yaptı. Sağlık Bakanlığı, aşıların son kullanma tarihlerinin geçmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını vurgulayarak vatandaşların gönül rahatlığıyla aşılarını olabileceklerini duyurdu.

BioNTech aşılarının son kullanma tarihinin geçtiği iddiası

"RAF ÖMRÜ 9 AYA ÇIKARILDI"

Son kullanma tarihi geçmiş BioNtech aşılarının vatandaşlara uygulandığına dair iddialarla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"Sosyal medyada ve bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan, ülkemizde son kullanma tarihi geçmiş BioNtech aşılarının vatandaşlarımıza uygulandığı iddialarına yönelik kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı hasıl olmuştur. Ülkemizde pandemiyle mücadele kapsamında 2021 Mart ayında uygulanmaya başlanan BioNTech Mrna Covid-19 aşılarının raf ömrü ve stabilite çalışmaları tekrarlanarak yapılmaktadır. Bu kapsamda üretici BioNTech GmbH tarafından yapılan güncel raf ömrü çalışmaları 27 Ağustos 2021 tarihinde tamamlanmıştır. Üreticinin yaptığı stabilite çalışma sonuçları Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından onaylı Paul Ehrlich Enstitüsü tarafından onaylanmış ve 10 Eylül 2021 tarihinden önce üretilip etiketlenen BioNTech mRNA aşıları da dahil olacak şekilde söz konusu tüm aşıların raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 9 (dokuz) aya çıkarılmıştır. Bakanlığımızca Paul Ehrlich Enstitüsü'nün aşıların raf ömrünü uzatan bu onayı doğrultusunda Aşı Takip Sistemi (ATS) üzerinden gerekli güncelleme işlemleri tamamlanmıştır. -80 derecede muhafaza edilen aşıların etiketlerini değiştirmek, soğuk zincirin bozulmasına neden olacağı için mümkün olmamaktadır. Aşıların son kullanma tarihlerinin geçmesi gibi bir durum söz konusu değildir."

BioNTech aşılarının son kullanma tarihinin geçtiği iddiası

Sağlık Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BioNTech aşılarının son kullanma tarihinin geçtiği iddiası - Son Dakika


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SON DAKİKA: BioNTech aşılarının son kullanma tarihinin geçtiği iddiası - Son Dakika
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