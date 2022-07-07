Bir ayda 5 metre uzamıştı, 60 yıl sonra çiçek açtı - Son Dakika
Üye Girişi

Bir ayda 5 metre uzamıştı, 60 yıl sonra çiçek açtı

07.07.2022 10:17
Bir ayda 5 metre uzamıştı, 60 yıl sonra çiçek açtı

Türkiye'de sabır çiçeği olarak bilinen Agave bitkisi, Mersin'de deniz kenarında en az 60 yıl sonra yaklaşık bir ayda 5 metreye ulaşmasının ardından koruma altına alındı ve ilk defa çiçek açtı.

Türkiye'de sabır çiçeği olarak bilinen Agave bitkisi, Mersin'de deniz kenarında en az 60 yıl sonra yaklaşık bir ayda 5 metreye ulaşmasının ardından koruma altına alındı ve ilk defa çiçek açtı.

Kentin turizm bölgelerinden Silifke ilçesine bağlı Akkum Mahallesinde deniz kenarında kendiliğinden yetişen ve Türkiye'de sabır çiçeği olarak bilinen Agave bitkisi uzun yıllar sonra yaklaşık bir ayda 5 metreye ulaştı. Denizin 3 metre üzerinde kayalık bölgede biranda boy atarak 5 metreye ulaşan bitki tarihinde ilk defa çiçek açtı. Bazı türlerinin 50 ile 100 yıl arasında bir kez çiçek açtığı bilinen Agave bitkisinin Mersin'deki türünün de çiçek açmasıyla yöre sakinlerinin ilgisi daha da arttı.

Silifke Kaymakamlığı tarafından etrafı tel örgüyle çevrilip üst kısmına dikenli tel takılarak korum altına alınan bitki türünün bir daha çiçek açmayanlardan olduğu öğrenildi.

"1963'DEN BERİ BU BİTKİ BURADA"

Yöre sakinlerinden 82 yaşındaki Hasan Çelik, 1960 yılında askere gittiğini ve 1963 yılında döndüğünü anımsatarak,"1963'den beri bu bitki burada vardı. Geçtiğimiz günlerde yeğenim yanıma geldi ve dayı 'o bitki çiçek açmış' dedi. Hem de 4-5 metre boyuna ulaşmış diye söyledi. Ben nasıl olur, bu boya ulaşmak için bayağı zaman lazım dedim. Sonra buraya geldim gerçekten inanamadım. 1 ay içinde 5 metrenin üstünde boy atmış. Ondan sonra duyarlı muhtarımızın öncülüğünde kaymakamlığa müracaat ettik ve koruma altına aldık. O gündür, bugündür Akkum'da bu bitki var" dedi.

Bitkinin 4 metreden sonra kollar açtığını kaydeden Çelik, "Belli bir zaman sonra da sarı çiçekler açtı. Özellikle bölgede yaşayan vatandaşlarımız ilk görünce çok şaşırıyorlar. Çünkü bu 1 ay içinde oldu. Eskiden taşın üstünde bir bitkiydi. Bu bitkinin deniz yoluyla geldiğini buralara tutunduğunu tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.

(Halil İbrahim Varlı-Koray Ünlü-Murat Şengi/İHA)

YORUMLAR
500
Bir ayda 5 metre uzamıştı, 60 yıl sonra çiçek açtı Bir ayda 5 metre uzamıştı, 60 yıl sonra çiçek açtı Cezayir 5 Temmuz'da Fransa'dan bağımsızlığının 60. yılını kutluyor Cezayir 5 Temmuz'da Fransa'dan bağımsızlığının 60. yılını kutluyor
Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bir ayda 5 metre uzamıştı, 60 yıl sonra çiçek açtı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:15 Fenerbahçe'den Edinson Cavani hamlesi! İstanbul'a geldi
10:10 150 liraya satılan halılar izdiham yarattı! Vatandaşların birbirleriyle yarıştığı anlar kameralara yansıdı
10:06 Türkiye ile İsrail arasında tarihi anlaşma: 71 yıl sonra ilk kez ikili havayolu trafiği genişletilecek
10:05 Araç sahiplerini sevindiren haber! Bu gece yarısından itibaren motorine büyük indirim
10:01 Bakan Bozdağ'ın imzaladığı genelge başsavcılıklara gönderildi: Cezaevlerinde 11-15 Temmuz'da açık görüş yapılacak
09:58 Evlilik dışı çocuğu olan Dila Tarkan'ın eşi Dağhan Doğruer'in başı dertte! Çocuğunun annesinden nafaka davası
09:56 Kıskanç koca dehşeti! Önce rehin aldı sonra yakalandı, serbest kalınca eşinin masaj salonunu yaktı
09:30 Şenol Güneş kendisini şikeyle suçlayan Erman Toroğlu'nun daha az konuşmasını talep etmişti! Ağzına bant yapıştırdı
09:21 CHP'nin "TÜİK'e talimat mı verildi?" sorusunu Bakan Nebati yanıtladı: Söz konusu değildir
08:34 Gülşen konserinde yine yerinde duramadı! Önce erkek arkadaşının kucağına çıktı sonra Edis'le kalça dansı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 10:20:49. #1.11#
SON DAKİKA: Bir ayda 5 metre uzamıştı, 60 yıl sonra çiçek açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement