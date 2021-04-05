Bir Bülent Serttaş vakası daha! Ünlü oyuncu, Damla Sönmez'in oryantal dansına kafa çevirdi

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur'da, Yamaç'ın sevgilisi Efsun karakteri ile izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Damla Sönmez, paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

KAFASINI ÇEVİRİP BAKIŞLARINI KAÇIRDI

Erkan Kolçak Köstendil ile aynı karavanda olan Damla Sönmez, sosyal medya hesabı Instagram'ın hikaye kısmından oryantal dans yaptığı anlara yer verdi. O sırada rol arkadaşı Köstendil'in, Sönmez'e bakmadığı ve bakışlarını kaçırdığı görüldü.

'BÜLENT SERTTAŞ'I Tİ'YE ALDILAR'

Kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çeken video, akıllara İbo Show'da oryantal Didem'in dansını izlememek için kafasını başka yöne çeviren Bülent Serttaş'ı getirdi. Kullanıcılar, video sonrası ikilinin Serttaş'ı ti'ye aldığı yönünde yorumlarda bulundu.