Bir daire fiyatına tesbih koleksiyonu satın aldı - Son Dakika

Bir daire fiyatına tesbih koleksiyonu satın aldı

14.10.2020 11:23

Bir daire fiyatına tesbih koleksiyonu satın aldı Babasının adını tesbihler ile yaşatmaya devam ediyor Müzisyen Efe Güngör;

Bir daire fiyatına tesbih koleksiyonu satın aldı

Babasının adını tesbihler ile yaşatmaya devam ediyor

Müzisyen Efe Güngör; "Rahmetli babamdan sonra çok özel parçalar ve tesbihler kaldı"

"Elimdeki olanlar bir daire parası diyebilirim"

"Çok mutlu oluyorum onlarla sohbet ediyorum"

DENİZLİ - Denizli'de babasının tesbih koleksiyon merakını devam ettiren müzisyen Efe Güngör, 100 bin TL değerinde tesbih koleksiyonu satın aldı. Koleksiyon içerisinde bir birinden değerli taşlardan oluşan toplam 30 farklı tesbih bulunuyor.

Denizli'de yaşayan ünlü müzisyen Efe Güngör, vefat eden babasının çok öncelerden gelen tesbih merakını devam ettirerek tesbih koleksiyonu yaptı. Son beş yıldır büyük ilgi göstererek içerisinde 30 farklı tesbihin bulunduğu ve bir birinden değerli taşlardan oluşan 100 bin TL değerinde tesbih koleksiyonu satın aldı. Yaptığı koleksiyona daha da yenilerini ekleyen ve içerisinde oltu taşı, kehribar, Osmanlı kehribarı, sedef ve inci gibi özel taşlardan oluşan tesbih koleksiyonun olduğunu belirten Güngör, babasının adını yaşatmak istediğini bunun çok özel bir hastalık olduğunu söyledi.

"5 yıldır çok yoğun bir şekilde tesbihe ilgi ve alakam çok arttı"

Müzisyen Efe Güngör, "Benim daha da önce tesbih koleksiyonum vardı. Özellikle son aldığım koleksiyon maddi ve manevi değer anlamında çok özel bir koleksiyon oldu. Bu çok özel bir hastalık. Rahmetli babamdan sonra çok özel parçalar ve tesbihler kaldı. Ben babamın adını yaşatmak amacına son 5 yıldır çok yoğun bir şekilde tesbihe ilgi ve alakam çok arttı. Dolayısıyla gittiğim her yerde özel bir şey bulduğum vakit mutlaka kaçırmam alırım. Bu seferde her zaman olduğu gibi Denizli'de çok güzel bir koleksiyon sahiplendim. Bundan dolayı da çok mutluyum. Benim için her biri bir birinden değerli. Hastalık boyutuna geldi artık diyebilirim. Aldıkça alıyorum, inanılmaz geniş çeşit ve baya bir zenginleşti" dedi.

"Çok mutlu oluyorum onlarla sohbet ediyorum"

Güngör, "Son aldıklarımı falan içine katarsak elimdeki olanlar bir daire parası diyebilirim. Özel taşlar var oltu taşı, kehribar, Osmanlı kehribarı, sedef, inci, altın kaplama ve gümüş kaplama olsun ciddi güzel bir koleksiyonum var. Çok mutlu oluyorum onlarla sohbet ediyorum ve baya zaman geçiriyorum. Bunu tesbih koleksiyonu yapanlar çok iyi bilir" diye konuştu.

Bir daire fiyatına tesbih koleksiyonu satın aldı
Bir daire fiyatına tesbih koleksiyonu satın aldı
Bir daire fiyatına tesbih koleksiyonu satın aldı
Bir daire fiyatına tesbih koleksiyonu satın aldı
Bir daire fiyatına tesbih koleksiyonu satın aldı
Bir daire fiyatına tesbih koleksiyonu satın aldı
Bir daire fiyatına tesbih koleksiyonu satın aldı

Türk Lirası, Osmanlı, Denizli, EFE, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Bir daire fiyatına tesbih koleksiyonu satın aldı - Son Dakika

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