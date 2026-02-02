Bir gecede 200 koyununu kaybeden vatandaşa ağlatacak sürpriz - Son Dakika
Kars

Bir gecede 200 koyununu kaybeden vatandaşa ağlatacak sürpriz

02.02.2026 11:10
Kars'ın Digor ilçesine bağlı Bostankara Köyü'nde meydana gelen kurt saldırısı, hayvancılıkla geçimini sağlayan aileyi büyük bir mağduriyetle karşı karşıya bıraktı. Bölge halkı bu mağduriyeti gidermek için seferber olurken Arpaçay ilçesine bağlı Cedere köyünden bir kamyon dolusu koyun aileye götürüldü.

Kars'ın Digor ilçesinde bölgede yoğun sisin etkili olduğu saatlerde Ali Canpolat'a (67) ait ağıla giren kurt, içerdeki koyun sürüsüne saldırdı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda 02.00 sıralarında ağıla giren ve saat 04.37'de çıktığı görülen kurt, yaklaşık 200 koyunu öldürdü.

ZARARI ÇOK BÜYÜK

Yaklaşık 30 yıldır küçükbaş besiciliği yapan Ali Canpolat ilk kez böyle bir olayla karşılaştıklarını belirtti. Canpolat, zararının büyük olduğunu söyledi.

SEFERBERLİK İLAN EDİLDİ

Çevre köyler başta olmak üzere Kars merkez, şehir dışı ve farklı illerdeki iş insanları, sivil toplum kuruluşları ve hayırsever vatandaşlar, mağdur aileye destek olmak için seferber oldu. Arpaçay Cedere köylüleri ise topladıkları 30 koyunu Ali Canpolat'a teslim ettiklerini duyurdu.Koyunları götürdükleri anlardan video paylaşan bir vatandaş "Allah herkesin hayrını kabul etsin. Ne o adam bizi tanıyor ne de biz o adamı tanıyoruz. Bu kadarına gücümüz yetti. Bunu hiçbir karşılık beklemeden yapıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kars

