Bir Hollywood yıldızı daha Rusya vatandaşlığı istiyor
1 saat önce
Hollywood oyuncusu Eric Roberts, Rusya'nın Soçi kentine yaptığı ziyarette Rusya vatandaşı olmak istediğini açıkladı.
Hollywood Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 10:15 Kaynak: İHA
oyuncusu Eric Roberts
, Rusya
'nın Soçi
kentine yaptığı ziyarette Rusya vatandaşı olmak istediğini açıkladı. Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Uluslararası Sambo Dönüş
Oyunları Turnuvası'na katılan Amerikalı Hollywood oyuncusu Eric Roberts burada gazetecilere yaptığı açıklamada 2'nci bir vatandaşlık almak istediğini ve bunun kesinlikle Rusya vatandaşlığı olacağını söyledi. Roberts, Rusya'yı romantik bulduğunu söyleyerek, "Rusya bana Amerika'yı hatırlatıyor. Rusya'yı romantik buluyorum. Her 2 ülkenin ayrı ayrı güzel hikayeleri var. Bu yüzden ikinci bir vatandaşlığa sahip olmak istiyorum ve bu kesinlikle Rusya vatandaşlığı olacak" dedi. Geçtiğimiz yıl Antalya
'da düzenlenen Altın Portakal Film Festivali
'ne de katılan Eric Roberts, 400'den fazla filmde oynadı. "Ayla" filminde ABD'li generali canlandıran ve önceki yıl 74 filmde rol alarak bir rekora imza atan Eric Roberts, Altın Küre
ve Oscar'a aday gösterildi. ABD'li aktör Steven Seagal
ve Fransız aktör Gerard Depardieu
gibi birçok ünlü isim son yıllarda Rusya vatandaşlığı almış Rusya vatandaşlığına geçen ünlüler yüksek vergiler nedeniyle ülkelerini eleştirmişti.
(Erhan Altıparmak/İHA)
Otomobil 10 metreden başka bir aracın üzerine düştü: 2 yaralı Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı İşe gitmek için araçların başına gelen vatandaşlara şok Sulama kanalına düşen otomobil iki gence mezar oldu