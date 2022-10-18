Bir Peri Masalı 4. Bölüm Tanıtımı - Son Dakika
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Bir Peri Masalı 4. Bölüm Tanıtımı

18.10.2022 09:43

Medyapım imzalı dizimiz Bir Peri Masalı, her Çarşamba 20.00'de FOX'ta!

Medyapım imzalı dizimiz Bir Peri Masalı, her Çarşamba 20.00'de FOX'ta!

"Onur'u şirkette çalışamaz hale getireceksin!"

Sıradan bir hayat süren Zeynep'in doğum gününde bir çanta dolusu para bulması bütün hayatını değiştirir. Bulduğu parayı eski hayatını geride bırakıp kendine zengin bir imaj vermek için kullanmaya karar veren Zeynep, gözde bekar Onur Köksal'ı hedef alır ve hem onu hem de Köksal ailesini cezbetmeye çalışır. Fakat Zeynep, cemiyete girmenin masallarda olduğu kadar basit olmadığı gibi geçmişinden kaçmanın da kolay olmadığını görecektir.

Oyuncular:

Alina Boz

Taro Emir Tekin

Nazan Kesal

Mustafa Mert Koç

Hazal Filiz Küçükköse Müfit Kayacan

Kadir Çermik

Bir Peri Masalı Resmi Youtube Kanalı: https://bit.ly/3L5duXr

Medyapım Resmi YouTube Kanalı: https://goo.gl/ZFpCky

Medyapım Ailesine Katılmak için: https://bit.ly/36TrFcw

Medyapım Resmi Facebook Hesabı: https://www.facebook.com/medyapim

Medyapım Resmi Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/medyapimresmi

Medyapım Resmi Twitter Hesabı: https://twitter.com/medyapimresmi

#BirPeriMasalı #AlinaBoz #TaroEmirTekin

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Bir Peri Masalı 4. Bölüm 2. Fragmanı Bir Peri Masalı 4. Bölüm 2. Fragmanı Bir Küçük Gün Işığı 8. Bölüm Fragmanı Bir Küçük Gün Işığı 8. Bölüm Fragmanı
Kaynak: DailyMotion.com

Onur Köksal, Med Yapım, Youtube, TV, Son Dakika

Son Dakika TV Bir Peri Masalı 4. Bölüm Tanıtımı - Son Dakika

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