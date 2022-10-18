Medyapım imzalı dizimiz Bir Peri Masalı, her Çarşamba 20.00'de FOX'ta!
"Onur'u şirkette çalışamaz hale getireceksin!"
Sıradan bir hayat süren Zeynep'in doğum gününde bir çanta dolusu para bulması bütün hayatını değiştirir. Bulduğu parayı eski hayatını geride bırakıp kendine zengin bir imaj vermek için kullanmaya karar veren Zeynep, gözde bekar Onur Köksal'ı hedef alır ve hem onu hem de Köksal ailesini cezbetmeye çalışır. Fakat Zeynep, cemiyete girmenin masallarda olduğu kadar basit olmadığı gibi geçmişinden kaçmanın da kolay olmadığını görecektir.
Oyuncular:
Alina Boz
Taro Emir Tekin
Nazan Kesal
Mustafa Mert Koç
Hazal Filiz Küçükköse Müfit Kayacan
Kadir Çermik
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Son Dakika › TV › Bir Peri Masalı 4. Bölüm Tanıtımı - Son Dakika