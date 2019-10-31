"Bir Şehir Kurmak: Ankara 1923-1933" sergisi 13 Kasım'da açılacak

"Bir Şehir Kurmak: Ankara 1923-1933" adlı sergi, 13 Kasım'da Ankara CerModern'de açılacak.

Vehbi Koç Vakfından yapılan açıklamaya göre, sergi, vakfın kuruluşunun 50. yılı kapsamında Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM) katkılarıyla hazırlandı.

Ali Cengizkan ve Müge Cengizkan'ın küratörlüğünde tasarlanan sergi, 3 Kasım'da Ankara CerModern'de ziyarete açılacak. Profesyonelleri, araştırmacıları ve öğrencileri, Ankara çalışmalarına ilgi duyan herkesi bir şehrin kuruluşuna tanıklık etmeye davet eden "Bir Şehir Kurmak: Ankara 1923 - 1933" sergisi, 12 Ocak 2020'ye ziyaret edilebilecek.

Bir araştırma projesi olarak, şehrin modern tarihine katkıda bulunmayı ve bir "Ankara Şehir Müzesi" kurma düşüncesini tetiklemeyi hedefleyen sergi, Ankara'nın başkent olarak kuruluşunun ilk 10 yılındaki yapılaşma, modernleşme ve Yenişehir'in kurulum tarihine yakından bakacak.

Sergide, 20. yüzyılın ilk çeyreğinde, savaş yorgunu bir ülkede yeni bir şehrin nasıl kurulduğu, Cumhuriyet'in 10. yılına kadar ortaya konan irade ve olgularla birlikte ele alınacak.

İçinden patikalarla geçilen boş bir arsa olan Yenişehir'in 1925'te kamulaştırılarak belediye ve vakıf idaresi eliyle nasıl geliştirildiği ve 1933'te Kızılay'a nasıl ulaşıldığı incelenen sergide, "Yeni toplumun gereksindiği yeni konut nedir, nasıl elde edilmiştir?", "Teba kültüründen yurttaş haklarına geçilirken yeni insanların şehrin sakinleri olarak yarattıkları barınma kültürünün özellikleri nelerdir?", "Siyasetçiler, mal sahipleri, plancılar, mimarlar, müteahhitler, entelektüeller barınma kültürünü, bizatihi kendi barınma gereksinimleri üzerinden nasıl belirlemişlerdir?", "Yeni toplum ufukta belirirken, planlı çevrenin toplumsal dinamikler içinde erimesi ve tarih yazımında boşluklar oluşması doğal mıdır?" sorularına yanıt aranacak.

1923-1933 Ankara'sı 350 fotoğrafla anlatılacak

Sergide, bugün Kızılay olarak bilinen, Sıhhiye Köprüsü'nden Meclis Kavşağı'na, Kolej'den Demirtepe'ye kadar uzanan Yenişehir, serginin odağına alınıyor. Bu bölgede 1933 yılına kadar inşa edilen 350'ye yakın kamu ve hizmet yapısı ile konutlar, arşiv belgeleri ve fotoğraflara dayandırılan kapsamlı üç boyutlu kent modellemeleriyle gösterilecek.

1923-1933 dönemini anlatan yaklaşık 350 fotoğraf, döneme ilişkin kesitler aktaran sekiz ana tema altında bir araya getirilen sergide, mimarlık ve kent modellemelerinden üretilen videolarla birlikte 1939 yılı hava fotoğraflarından dönemin Ankara'sı canlandırılacak.

Araştırma sonucu ortaya konan Yenişehir'i oluşturan konut tipleri, maketler aracılığıyla sergide temsil edilecek.

Sergi mekanındaki "Film Odaları"nda ise dönemi konu edinen belgeseller ve dönem filmleri 1920'ler Ankara'sını göz önünde canlandıracak. "Enstantaneler", aralarında Mustafa Necati, Halide Edip Adıvar, Arif Hikmet Koyunoğlu, Carl Christoph Lörcher, Erzurumlu Nafiz Kotan, Grace Ellison gibi isimlerin bulunduğu 40'a yakın siyasetçi, yazar ve entelektüel, mimar, plancı ve müteahhittin, başkentin ilk on yılındaki barınma deneyim ve yazılarını bir araya getirecek.

Sergiyi okumalar ve yeni belgelerle derinleştiren "Bir Şehir Kurmak: Ankara 1923 - 1933 adlı kitap" da sergi açılışıyla birlikte, Koç Üniversitesi VEKAM Yayını olarak okurlarıyla buluşacak.