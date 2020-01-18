Bir yanda gökkuşağı bir yanda kara bulutlar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bir yanda gökkuşağı bir yanda kara bulutlar - Son Dakika

Bir yanda gökkuşağı bir yanda kara bulutlar

6 saat önce

İstanbul'da sabah saatlerinde yer yer etkili olan yağmur, beraberinde gökkuşağının oluşmasına neden oldu.

İstanbul'da sabah saatlerinde yer yer etkili olan yağmur, beraberinde gökkuşağının oluşmasına neden oldu. Havadan çekilen İstanbul semalarında oluşan gökkuşağı kartpostallık görüntüler oluştururken bir yandan ise karabulutların şehre doğru geldiği gözüktü.

Sabah saatlerinde yer yer etkili olan yağmur sonrası çıkan güneş gökkuşağının oluşmasına neden oldu. İstanbul semalarının manzarasını süsleyen gökkuşağı izleyenleri kendine hayran bıraktı. Küçükçekmece Gölü manzarasında oluşan gökkuşağı havadan çekilen görüntülerde kartpostallık kareler oluşturdu. Oluşan gökkuşağı yaklaşık 15 dakika kadar seyredilebildi. Kimi vatandaşlar gökkuşağını fark etmezken kimileri de İstanbul semalarında oluşan manzaranın keyfini çıkartarak o anları cep telefonları ile kaydetti. Şehrin üstüne gelen kara bulutlar ise havadan görüntülendi.

(Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)

Bir yanda gökkuşağı bir yanda kara bulutlar

İstanbul, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İş yapamadığını söyleyen minibüsçüler lüks taksiciliğe talip oldu
Kars'ta kaşları buz tutan vatandaşa "Hava soğuk mu?" sorusu yöneltildi Erdoğan'dan İmamoğlu'na zehir zemberek sözler! Su ve süt üzerinden vurdu Erdoğan'ın katıldığı Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattının ilk kaynak töreninde gözler İmamoğlu'nu aradı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 17:51:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bir yanda gökkuşağı bir yanda kara bulutlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]