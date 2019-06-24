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Biraz Veteran Voleybol Takımı Kocaeli'de şampiyon oldu

22 dakika önce

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen 21-23 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen Tolga Demirer Veteranlar Şampiyonası, Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi.

Biraz Veteran Voleybol Takımı Kocaeli'de şampiyon oldu, System.String[]
Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen 21-23 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen Tolga Demirer Veteranlar Şampiyonası, Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi. Turnuvada Odunpazarı Belediyesi "Biraz Veteran" kadın voleybol takımı 31+ kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Gerçekleştirilen turnuvaya kadınlar 31+ yaş grubunda 8 takım katıldı. Odunpazarı Belediyesi "Biraz Veteran" kadın voleybol takımı turnuvada büyük bir başarı göstererek, turnuvaya damga vurdu. Final Maçında "Kocaeli Anka" kadın Voleybol takımını yenen Odunpazarı Belediyesi "Biraz Veteran" kadın voleybol takımı Türkiye Şampiyonu oldu. Odunpazarı Belediyesi "Biraz Veteran" kadın voleybol takımı antrenörü Metin Tomsuk yaptığı açıklamada, Türkiye Şampiyonu olmaktan ve kupayı Eskişehir'e getirmekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Tomsuk, takımın büyük bir başarı gösterdiğini ifade ederek, başta Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt olmak üzere kendilerine destek olan herkese teşekkür ettiklerini söyledi. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:01 Kaynak: İHA
Odunpazarı, voleybol, Kocaeli, Spor
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