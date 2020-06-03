Birçok kuş türünün yaşadığı sazlık alan alev alev yandı - Son Dakika

Birçok kuş türünün yaşadığı sazlık alan alev alev yandı

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde birçok kuş türüne ev sahipliği yapan sazlık alan alev alev yandı.

İlçenin Gölağzı Mahallesi'nde bulunan sazlık alanda bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye hemen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Erciş Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren zorlu çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Birçok kuş türünün yaşadığı sazlık alanın büyük kısmı kül olurken, yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Erciş Grup Amiri Kutbettin Aydın, ihbarın gelmesiyle bölgeye ekip gönderdiklerini belirterek, "Sazlık tutuşmuştu. Vatandaşlarımız da destek verdi. 50 dönemi söndürdük. 70 dönümü ise kurtardık. Bazı evlerimizi de korumaya aldık" dedi.