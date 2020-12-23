Birecik Belediye Başkanı Mirkelam, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi belediye başkanı Mahmut Mirkelam, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Mirkelam, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı coğrafyalarında çekilen 750 binden fazla fotoğraf arasından belirlenen 76 seçkin kareyi inceledi.
Mirkelam, haber kategorisinde Onur Çoban'ın "Gence'de yeğene veda", yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" ile spor kategorisinde Fecri Barlık'ın " Lastiklerden voleybol sahası " fotoğraflarına oy verdi.
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Mirkelam, fotoğraflarda emeği geçenleri tebrik ederek oylama yaparken zorlandığını söyledi.
Mirkelam, Anadolu Ajansının önemli bir görevi yıllardır başarılı şekilde yürüttüğünü belirterek tüm çalışanlara başarı diledi.
Kaynak: AA
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