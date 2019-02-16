Birecik'te Dehşet Saçan Damat Yakalandı (2)
1 saat önce
ÖLDÜRÜLEN KARDEŞLER TOPRAĞA VERİLDİBirecik'te kuzen ve enişteleri olan Seyid Ahmet Aslan tarafından öldürülen Ömer ve Mehmet Aslan kardeşlerin cenazeleri, otopsinin ardından teslim alındı.
ÖLDÜRÜLEN KARDEŞLER TOPRAĞA VERİLDİ Birecik
'te kuzen ve enişteleri olan Seyid Ahmet Aslan
tarafından öldürülen Ömer ve Mehmet Aslan
kardeşlerin cenazeleri, otopsinin ardından teslim alındı. İki kardeş, Aşağı Karabaş Mahallesi'nde yakınları tarafından kılınan cenaze namazından sonra, gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 02:02 Kaynak: DHA
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