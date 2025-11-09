Arazi anlaşmazlığında kan aktı! Bilanço ağır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Arazi anlaşmazlığında kan aktı! Bilanço ağır

Arazi anlaşmazlığında kan aktı! Bilanço ağır
09.11.2025 23:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki kardeş arasında çıkan arazi anlaşmazlığı büyüyerek sopalı-bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, sokak ortasında iki kardeş arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, çocuklarının da karışmasıyla sopalı-bıçaklı kavgaya dönüştü.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Kırsal Bozdere Mahallesi'nde yaşayan ve arazi anlaşmazlığı nedeniyle sorun yaşayan Doğan Çelik ile kardeşi Yusuf Çelik, şehir merkezinde karşılaşınca aynı mesele yüzünden aralarında tartışma çıktı.

TAŞ, SOPA VE BIÇAKLAR KULLANILDI

Tarafların çocuklarının da tartışmaya dahil olması sonucu olay, kavgaya dönüştü. Sokak ortasında taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada Erol Çelik (17), Yusuf Çelik, Samet Çelik ve Doğan Çelik vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

YARALILAR VAR

Çevrede paniğe neden olan kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kavgaya müdahale ederek tarafları güçlükle ayırdı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Erol Çelik'in, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. O anlar kameralara da yansıdı.

Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Güvenlik, Birecik, Güncel, Kavga, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arazi anlaşmazlığında kan aktı! Bilanço ağır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • yol yolcu :
    ülkemizin en dindar yöresinde dünya malı için kardeşin kardeşe kıyması. çok ama çok üzücü. çunki mülk Allah ındır. 2 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu da sahte yumurta Yapılan hile ağızları açık bıraktı Bu da sahte yumurta! Yapılan hile ağızları açık bıraktı
Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar
Putin sağ kolunu neden hiç oynatmıyor Ortaya atılan iddia ilginç Putin sağ kolunu neden hiç oynatmıyor? Ortaya atılan iddia ilginç
Hastanın MR cihazında unutulmasına soruşturma Personelin iş akdi sonlandırıldı Hastanın MR cihazında unutulmasına soruşturma! Personelin iş akdi sonlandırıldı
“Davulun efsanesi“ Adem Göçer memleketi Kırşehir’de vefat etti "Davulun efsanesi" Adem Göçer memleketi Kırşehir'de vefat etti
Müstakil evde korkutan yangın Yan binaya da sıçradı Müstakil evde korkutan yangın! Yan binaya da sıçradı

23:39
Çakmak çakıp yaktı, korkunç anların görüntüleri ortaya çıktı
Çakmak çakıp yaktı, korkunç anların görüntüleri ortaya çıktı
23:10
Tedesco’dan Galatasaray sorusuna flaş cevap
Tedesco'dan Galatasaray sorusuna flaş cevap
22:41
Zonguldak’ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahıs kaymakamlık önünde kendini yaktı
Zonguldak'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahıs kaymakamlık önünde kendini yaktı
22:24
Ankara’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı
Ankara'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı
21:31
Dünyayı tedirgin eden restleşmede Rusya sözünü söyledi
Dünyayı tedirgin eden restleşmede Rusya sözünü söyledi
21:16
Skandal sözler Güney Kıbrıs Lideri Hristodulidis, terör örgütünü övmelere doyamadı
Skandal sözler! Güney Kıbrıs Lideri Hristodulidis, terör örgütünü övmelere doyamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2025 00:13:01. #7.13#
SON DAKİKA: Arazi anlaşmazlığında kan aktı! Bilanço ağır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.