Son Dakika Haberleri: Biri 6, Diğeri 9 Ayrı Suçtan Aranan 2 Cezaevi Firarisi Yakalandı

Biri 6, Diğeri 9 Ayrı Suçtan Aranan 2 Cezaevi Firarisi Yakalandı

1 saat önce

Mersin'de biri 6, diğeri 9 ayrı suçtan aranan 2 cezaevi firarisi yakalandı.

Biri 6, Diğeri 9 Ayrı Suçtan Aranan 2 Cezaevi Firarisi Yakalandı, System.String[]
Mersin'de biri 6, diğeri 9 ayrı suçtan aranan 2 cezaevi firarisi yakalandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekiplerin aranan şahıslara yönelik de çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda kimlik kontrolü yapan ekipler, Bozyazı'da 6 ayrı suçtan aranan ve 2 yıldır açık cezaevi firarisi olan bir şahıs ile Bozyazı'da 9 ayrı suçtan aranan ve cezaevi firarisi olan bir şüpheliyi yakalayarak cezaevine teslim etti.

Ekiplerin son bir haftada yaptıkları çalışmalarda da birçok suçlu yakalandı. Son dönemde Tarsus ilçesinde gerçekleştirilen akü hırsızlığına karşı çalışma başlatan ekipler, olayı gerçekleştiren 5 şüpheliyi belirledi. Yapılan fiziki takip sonucunda şahıslar suçüstü yakalandı. Şahısların kullandıkları araçta da arama yapan ekipler, 8 çalıntı akü, 1 demir kesme makası, 1 levye, 1 tahta ele geçirdi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:57 Kaynak: İHA

Jandarma, Bozyazı, Mersin, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eriğin Tanesi Dalında 10 Lira Kırmızı Işıkta Geçip Can Almıştı, Iraklı Sanık İlk Duruşmada Serbest Bırakıldı

Kestiği Ağaç, 3 Çocuk Babasının Sonu Oldu Misafirlikten Dönen 14 Yaşındaki Mehmet Ali'den 3 Gündür Haber Alınamıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 14:45:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Biri 6, Diğeri 9 Ayrı Suçtan Aranan 2 Cezaevi Firarisi Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]