Biri 6, Diğeri 9 Ayrı Suçtan Aranan 2 Cezaevi Firarisi Yakalandı
1 saat önce
Mersin'de biri 6, diğeri 9 ayrı suçtan aranan 2 cezaevi firarisi yakalandı.
Mersin
'de biri 6, diğeri 9 ayrı suçtan aranan 2 cezaevi firarisi yakalandı.
Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekiplerin aranan şahıslara yönelik de çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda kimlik kontrolü yapan ekipler, Bozyazı
'da 6 ayrı suçtan aranan ve 2 yıldır açık cezaevi firarisi olan bir şahıs ile Bozyazı'da 9 ayrı suçtan aranan ve cezaevi firarisi olan bir şüpheliyi yakalayarak cezaevine teslim etti.
Ekiplerin son bir haftada yaptıkları çalışmalarda da birçok suçlu yakalandı. Son dönemde Tarsus
ilçesinde gerçekleştirilen akü hırsızlığına karşı çalışma başlatan ekipler, olayı gerçekleştiren 5 şüpheliyi belirledi. Yapılan fiziki takip sonucunda şahıslar suçüstü yakalandı. Şahısların kullandıkları araçta da arama yapan ekipler, 8 çalıntı akü, 1 demir kesme makası, 1 levye, 1 tahta ele geçirdi. - MERSİN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:57 Kaynak: İHA
Eriğin Tanesi Dalında 10 Lira
Kırmızı Işıkta Geçip Can Almıştı, Iraklı Sanık İlk Duruşmada Serbest Bırakıldı
Kestiği Ağaç, 3 Çocuk Babasının Sonu Oldu
Misafirlikten Dönen 14 Yaşındaki Mehmet Ali'den 3 Gündür Haber Alınamıyor