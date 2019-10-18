'Birlikte Yaşamak' sempozyumu ESOGÜ'de başladı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Etik Davranış İlkeleri ve İş Etik Kurulu'nun düzenlediği iki gün sürecek 'Birlikte Yaşamak' temalı sempozyum, ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde başladı.



Sempozyum açılışı ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Eski Devlet Bakanı Prof. Dr. Mehmet Aydın ve Emekli Büyükelçi Prof. Dr. Kenan Gürsoy'un da katılımları ile gerçekleşti. Sempozyum açılışında konuşan ESOGÜ Etik Davranış İlkeleri ve İş Etik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Metintaş, kurul olarak ESOGÜ'de birlikte yaşamak, birlikte çalışmak, birlikte üretmek ve birlikte mutlu olmayı sağlamak için birtakım eğitsel çabalara giriştiklerini ve sempozyumun da bu kapsamda gerçekleştirildiğini kaydetti. İki gün boyunca Eskişehir'de çok güçlü bir entelektüel hava doğacağını ve sempozyum sonucunda ortaya çıkan müzakerelerden belki de bir teklif geliştirilebileceğini dile getiren Prof. Dr. Muzaffer Metintaş, bu teklifin de Türkiye'deki tüm üniversiteler ya da Türkiye'nin fikir hayatı için bir teklif haline dönüşebileceğini, bunu çok önemsediğini söyledi.



Sempozyum Koordinatörü Prof. Dr. Fulya Bayraktar, sempozyumu tanıttığı konuşmasında, birlikte yaşamanın toplumsal bir varlık olan insanın en temel varoluş problemlerinden biri olduğunu ve bugün insanlığın derin bir varoluş bunalımı içinde bulunduğunu çünkü diğeri ile birlikte yaşamakla ilgili önemli sorunları olduğunu kaydetti. Sempozyum boyunca felsefe hocalarının çeşitli etik açılardan bu problemi ele almaya gayret edeceklerini belirten Prof. Dr. Fulya Bayraktar, ev sahipliği için ESOGÜ'ye teşekkür etti.



Açılış konuşmalarının ardından ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak'ın başkanlığındaki 1'inci oturuma geçildi. Prof. Dr. Kemal Şenocak oturum başlangıcında yaptığı konuşmada, bilimin barış ve huzurun olmadığı yerden kaçacağını belirterek büyük bir aile ve bir bilim yuvası olan ESOGÜ'de yönetim olarak barışı ve huzuru sağlamayı öncelikli görev olarak gördüklerini ve bu doğrultuda iş davranış ve etik ilkelerini oluşturduklarını kaydetti. ESOGÜ Etik Davranış İlkeleri ve İş Etik Kurulu'nda amaçlarının ceza vermek değil öncelikle etik davranışın ne olduğunu akademik ve idari personel ile öğrencilere anlatmak olduğunu belirten Prof. Dr. Kemal Şenocak, sempozyumun da bu doğrultuda düzenlendiğini dile getirerek, çabalarından dolayı ESOGÜ Etik Davranış İlkeleri ve İş Etik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Metintaş'a teşekkür etti.



1'nci oturumda Eski Devlet Bakanı Prof. Dr. Mehmet Aydın 'Günümüzde Birlikte Yaşamanın Şartları', Emekli Büyükelçi Prof. Dr. Kenan Gürsoy ise 'Birlikte Varoluşmak' başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi. Sempozyumun ilk günü Prof. Dr. Mehmet Aydın'ın başkanlığındaki 2'nci oturum ile sona erdi. Bu oturumda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Osman Gündoğan 'Milliyetçilik, Dayanışma ve Öteki', Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün 'Var Olma, Var Kalma ve Var Kılma Üzerine' ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Türer ise 'Ahlak Küreyi Yeniden Oluşturmak' başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.



İnsanın başkasıyla kurduğu ilişkinin; felsefi, dini, toplumsal, siyasi, ekonomik, etik, estetik, metafizik bakış açılarıyla irdelenmeye çalışıldığı sempozyumda, başkasıyla birlikte yaşamanın bugünün dünyasındaki imkanları araştırılarak bunun temelindeki ontoloji, metafizik ve etik değerlendirilmeye çalışılıyor. - ESKİŞEHİR