Bisiklet hırsızı yakalandı - Son Dakika

Bisiklet hırsızı yakalandı

23.05.2021 14:58
Bisiklet hırsızı yakalandı, System.String[]

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çaldığı 10 bisikletin 9 tanesini satan şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çaldığı 10 bisikletin 9 tanesini satan şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Olay, 3 Mayıs'ta Darıca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli M.O. 10 adet bisiklet çalarak kayıplara karıştı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsı gözaltına aldı. Ekipler, şüphelinin yakalanması sırasında bir bisikletin Gebze ilçesinden çalındığını ve 9 tanesinin mahalle sakinlerine satıldığını tespit etti. Çalıntı olduğu değerlendiren toplam 10 bisiklet ele geçirilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KOCAELİ

Bisiklet hırsızı yakalandı
Bisiklet hırsızı yakalandı
Bisiklet hırsızı yakalandı

Bisiklet, Kocaeli, Mayıs, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bisiklet hırsızı yakalandı - Son Dakika


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