Son Dakika Haberleri: Bisikletiyle gezmeye çıkan 6 yaşındaki mehmet, ölü olarak bulundu
Son Dakika Güncel Bisikletiyle gezmeye çıkan 6 yaşındaki mehmet, ölü olarak bulundu

Bisikletiyle gezmeye çıkan 6 yaşındaki mehmet, ölü olarak bulundu

1 saat önce

Bisikletiyle gezmeye çıkan 6 yaşındaki Mehmet, ölü olarak bulunduSAMSUN'da bisikletiyle gezmeye giden Mehmet Çınar Şahin, (6) dedesinin teknesinin yanında boğulmuş halde bulundu.

Bisikletiyle gezmeye çıkan 6 yaşındaki Mehmet, ölü olarak bulundu

SAMSUN'da bisikletiyle gezmeye giden Mehmet Çınar Şahin, (6) dedesinin teknesinin yanında boğulmuş halde bulundu.

Olay, 19.30 sıralarında 19 Mayıs ilçesi Dereköy Balıkçı Barınağı'nda meydana geldi. Sabah saatlerinde bisikletiyle gezmeye çıkan ve 13.00'dan bu yana haber alınamayan Menmet Çınar Şahin hakkında ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunuldu. Öğle saatlerinden buyana ilçe genelinde aranan Şahin'in bisikleti, jandarma ekiplerince liman kıyısında bulundu.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Olay yerine geçen İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ve Sahil Güvenlik ekipleri, denizde yaptığı arama sonucu Şahin'in cansız bedenini dedesine ait teknenin hemen yanında buldu. Oğlunun ölü olarak bulunduğu haberini alan Serkan Şahin, olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Göz yaşlarına hakim olamayan Serkan Şahin, akrabaları tarafından sakinleştirildi. Bisikleti de dedesine ait teknenin hemen yanında bulunan Şahin'in, kıyıdan tekneye çıktıktan sonra denize düşüp boğulmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Şahin'in cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Bisikletiyle gezmeye çıkan 6 yaşındaki mehmet, ölü olarak bulundu

Mehmet Çınar, 19 Mayıs, Çınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Güngören'de kız kardeşini öldürüp, intihar etmiş gibi gösteren kardeşe müebbet hapis cezası
Nebiyan kestanesi yöre halkının geçim kaynağı oldu Kamışlı'da patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var Dışişleri'nden ABD'ye yaptırım yanıtı: Yaptırımlara misliyle mukabelede bulunuruz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 00:30:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bisikletiyle gezmeye çıkan 6 yaşındaki mehmet, ölü olarak bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]