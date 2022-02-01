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Bismil'de kasa hırsızları 200 saatlik kamera kaydı izlendikten sonra yakalandı - Son Dakika

Bismil'de kasa hırsızları 200 saatlik kamera kaydı izlendikten sonra yakalandı

01.02.2022 21:30
Bismil'de kasa hırsızları 200 saatlik kamera kaydı izlendikten sonra yakalandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde çok sayıda işyerinden çelik kasa ve elektronik eşya çalan hırsızlar, İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar neticesinde kıskıvrak yakalandı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde çok sayıda işyerinden çelik kasa ve elektronik eşya çalan hırsızlar, İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar neticesinde kıskıvrak yakalandı.

Hırsızların yakalanması için toplamda 200 saatlik kamera kaydını inceleyen Bismil polisi, yaptığı eş zamanlı operasyon ile 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler ile birlikte ele geçirilen çelik kasalar ve elektronik eşyalar yapılan inceleme sonrasında hırsızlık mağdurlarına teslim edildi.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bismil Adalet Sarayına sevk edilen M.G. (26), U.A. (26) isimli şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR

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Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, Hisarcık, Bismil, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bismil'de kasa hırsızları 200 saatlik kamera kaydı izlendikten sonra yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bismil'de kasa hırsızları 200 saatlik kamera kaydı izlendikten sonra yakalandı - Son Dakika
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