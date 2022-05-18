Bismil'deki huzur uygulamasında çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Bismil'deki huzur uygulamasında çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi

18.05.2022 11:58
Bismil'deki huzur uygulamasında çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde polis ekiplerince yapılan huzur uygulamasında çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde polis ekiplerince yapılan huzur uygulamasında çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin huzur uygulamasında haklarında yakalama kararı bulunan 2 şahıs yakalanırken, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 6 adet ruhsatsız tabanca, 49 adet fişek, 9 paket halinde toplam 26,66 gram metamfetamin maddesi, 2 kök kenevir bitkisi, 1 paket halinde 1,95 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Uygulamada gözaltına alınan toplam 12 kişi, gerekli işlemler için Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - DİYARBAKIR

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Diyarbakır'da huzur uygulamasında 12 şüpheli yakalandı Diyarbakır'da huzur uygulamasında 12 şüpheli yakalandı Uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı Uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı
Kaynak: İHA

Diyarbakır, Uyuşturucu, Bismil, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bismil'deki huzur uygulamasında çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bismil'deki huzur uygulamasında çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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